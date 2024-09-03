В Сбере поддержали легализацию криптовалют в России

По его словам, в мировой экономике наблюдается устойчивый спрос на расчеты с использованием криптовалют. Хотя в большинстве стран эти расчёты пока остаются в серой зоне, для малого и среднего бизнеса они могут стать хорошим решением в текущих условиях.