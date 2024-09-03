В Сбере поддержали легализацию криптовалют в России

В «Сбере» поддерживают инициативы российских регуляторов по признанию криптовалют в качестве платежного инструмента для международных транзакций и легализации майнинга, подчеркнул он в преддверии Восточного экономического форума.
«Мы считаем, что криптовалюты и стейблкоины должны быть признаны легитимными платёжными инструментами во всём мире. Мы приветствуем усилия российских регуляторов по признанию криптовалюты в качестве расчетного инструмента для международных платежей и легализации майнинга», — сказал Попов.
По его словам, в мировой экономике наблюдается устойчивый спрос на расчеты с использованием криптовалют. Хотя в большинстве стран эти расчёты пока остаются в серой зоне, для малого и среднего бизнеса они могут стать хорошим решением в текущих условиях.
Попов уточнил, что наиболее популярной криптовалютой для расчётов российских компаний является стейблкоин USDT. Это связано с тем, что участники рынка не всегда готовы принимать на себя риск изменения курсов криптовалют. Преимуществом криптовалют являются быстрые расчёты и отсутствие посредников, отметил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».