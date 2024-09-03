Нефть. Заперта в треугольнике

∙ Власти Германии продлили до 10 марта 2025 года свой контроль над немецкими активами «Роснефти», в числе которых доли в нефтеперерабатывающих заводах PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. Стоимость данных активов оценивается в $7 млрд. Ранее СМИ сообщали, что «Роснефть» ведет переговоры об их продаже Катару. Если сделка по продаже не будет согласована, то, в соответствии с законом об энергетической безопасности Германии, может быть принято решение об экспроприации активов «Роснефти».