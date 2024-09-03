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Нефть. Заперта в треугольнике

Нефть марки Brent продолжает движение в рамках сужающегося треугольника, рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Возможно движение к 20-дневной скользящей средней — $78,59 за баррель.

Сегодня влияние на котировки могут оказать данные о деловой активности в США за август.

Новостной фон

∙ Индонезия к 2035 году планирует закупить 10 млн баррелей нефти для создания своего энергетического резерва. Страна также намерена создать запасы бензина и СПГ.

∙ Государственная нефтяная компания Ливии объявила форс-мажор на ключевом месторождении Эль-Фил..

ООН провела переговоры в Ливии между соперничающими правительствами страны. По заявлению организации, переговоры завершились «существенным пониманием» между двумя сторонами.

∙ США планируют новые санкции в отношении должностных лиц правительства Венесуэлы. Вчера власти США также конфисковали один из самолетов президента страны Николаса Мадуро.

∙ Московский НПЗ «Газпром нефти» приостановил работу на объединенной установке переработки нефти «Евро+», включающей установку первичной переработки нефти ЭЛТО-6 — сообщает издание Reuters со ссылкой на свои источники. Завод может возобновить переработку нефти на установке «Евро+» после ремонта примерно через 5−6 дней.

∙ Йеменские хуситы, по сообщению ВС США, вчера атаковали еще 2 танкера в Красном море.

∙ Саудовская Аравия может снизить цены на нефть для покупателей из Азии.

∙ Власти Германии продлили до 10 марта 2025 года свой контроль над немецкими активами «Роснефти», в числе которых доли в нефтеперерабатывающих заводах PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. Стоимость данных активов оценивается в $7 млрд. Ранее СМИ сообщали, что «Роснефть» ведет переговоры об их продаже Катару. Если сделка по продаже не будет согласована, то, в соответствии с законом об энергетической безопасности Германии, может быть принято решение об экспроприации активов «Роснефти».

Природный газ

Фьючерсы на природный газ в США пытаются преодолеть закрепиться над нисходящим сопротивлением. Сопротивления — $2,273. Поддержка — $2,113.