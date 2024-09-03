Нефть. Заперта в треугольнике

Возможно движение к 20-дневной скользящей средней — $78,59 за баррель.
Сегодня влияние на котировки могут оказать данные о деловой активности в США за август.
Новостной фон
∙ Индонезия к 2035 году планирует закупить 10 млн баррелей нефти для создания своего энергетического резерва. Страна также намерена создать запасы бензина и СПГ.
∙ Государственная нефтяная компания Ливии объявила форс-мажор на ключевом месторождении Эль-Фил..
∙ США планируют новые санкции в отношении должностных лиц правительства Венесуэлы. Вчера власти США также конфисковали один из самолетов президента страны Николаса Мадуро.
∙ Московский НПЗ «Газпром нефти» приостановил работу на объединенной установке переработки нефти «Евро+», включающей установку первичной переработки нефти ЭЛТО-6 — сообщает издание Reuters со ссылкой на свои источники. Завод может возобновить переработку нефти на установке «Евро+» после ремонта примерно через 5−6 дней.
∙ Йеменские хуситы, по сообщению ВС США, вчера атаковали еще 2 танкера в Красном море.
∙ Саудовская Аравия может снизить цены на нефть для покупателей из Азии.
∙ Власти Германии продлили до 10 марта 2025 года свой контроль над немецкими активами «Роснефти», в числе которых доли в нефтеперерабатывающих заводах PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. Стоимость данных активов оценивается в $7 млрд. Ранее СМИ сообщали, что «Роснефть» ведет переговоры об их продаже Катару. Если сделка по продаже не будет согласована, то, в соответствии с законом об энергетической безопасности Германии, может быть принято решение об экспроприации активов «Роснефти».
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США пытаются преодолеть закрепиться над нисходящим сопротивлением. Сопротивления — $2,273. Поддержка — $2,113.