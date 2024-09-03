ДОМ.РФ: площадь нового строительства жилья за 8 месяцев выросла на 13%

«Наибольший прирост новых проектов в августе пришелся на ДФО, где действует льготная ипотека под 2%. Жилищное строительство на Дальнем Востоке в среднесрочной перспективе продолжит расти, ведь стабильный спрос обеспечен продлением “Дальневосточной и арктической ипотеки” до 2030 года», — процитировали в сообщении руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга. По его словам, за минувший месяц на Дальнем Востоке запустили 0,6 млн кв. м, что в три раза больше относительно июля 2024 года и в 2,4 раза — год к году.