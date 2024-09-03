Цена нефти Brent упала ниже $74 за баррель впервые с декабря 2023 года

Цены на нефть снижаются на фоне планируемого увеличения нефтедобычи в октябре со стороны стран — участников ОПЕК+. Кроме того, влияние на рынок оказало сообщение Bloomberg о скором заключении соглашения по урегулированию спора, из-за которого добыча и экспорт в Ливии были остановлены.