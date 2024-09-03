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Цена нефти Brent упала ниже $74 за баррель впервые с декабря 2023 года

Нефть подешевела более чем на 4% за день. Цены снижаются на фоне планируемого увеличения нефтедобычи в октябре со стороны стран — участников ОПЕК+ и сообщения о возможном завершении конфликта в Ливии.

Источник: AP 2023

Стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 4,6% и опустилась до $73,98 за баррель по состоянию на 17:20 мск. Последний раз ниже отметки $74 за баррель нефтяные котировки торговались 13 декабря.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже упала почти на 4%, до $70,6 за баррель.

Цены на нефть снижаются на фоне планируемого увеличения нефтедобычи в октябре со стороны стран — участников ОПЕК+. Кроме того, влияние на рынок оказало сообщение Bloomberg о скором заключении соглашения по урегулированию спора, из-за которого добыча и экспорт в Ливии были остановлены.

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