Нефть и газ. Деловая активность в Китае восстанавливается

∙ Источники в группе ОПЕК+ сообщили агентству Reuters, что они по-прежнему намерены продолжать смягчать ограничения на добычу. Восемь стран-членов ОПЕК+ планируют увеличить добычу на 180 000 баррелей в сутки (б/с) в октябре, что станет первым этапом отмены сокращения добычи на 2,2 млн баррелей в сутки (2% ежедневного мирового спроса).