Нефть и газ. Деловая активность в Китае восстанавливается

Котировки опустились в зону предыдущих минимумов.
События недели, которые могут оказать влияние на нефть:
2 сентября — выходной день в США
3 сентября — индексы деловой активности в США за август
4 сентября — недельные запасы нефти от API, «Бежевая книга» ФРС
5 сентября — запасы нефти в США от EIA, еженедельный отчет EIA о рынке природного газа
Новостной фон
∙ В Израиле проходит общенациональная забастовка. Протестующие призывают премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху заключить соглашение о прекращении огня ради заложников.
∙ Производственная активность Китая в августе выросла вопреки ожиданиям рынка. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая Caixin вырос в августе с 49,8 до 50,4 — цифра превзошла пессимистичные прогнозы аналитиков и превысила отметку в 50 пунктов.
∙ Источники в группе ОПЕК+ сообщили агентству Reuters, что они по-прежнему намерены продолжать смягчать ограничения на добычу. Восемь стран-членов ОПЕК+ планируют увеличить добычу на 180 000 баррелей в сутки (б/с) в октябре, что станет первым этапом отмены сокращения добычи на 2,2 млн баррелей в сутки (2% ежедневного мирового спроса).
∙ Ливийские нефтяные месторождения Сарир, Мессла и Нафура получили указания возобновить добычу. По словам инженеров, опрошенных Reuters, распоряжение поступило от оператора месторождений Arabian Gulf Oil Company.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США пытаются преодолеть нисходящее сопротивление. Котировки достигли 50-дневной скользящей средней ($2,190) и пока откатываются ниже. Поддержка располагается на уровне $2,111.
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