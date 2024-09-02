На срочном рынке Мосбиржи газ и золото постепенно начинают теснить валюту

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Доля валютного рынка в объеме торгов физических лиц на срочном рынке Московской биржи в 2024 году уступила лидерство товарному рынку. Об этом журналистам рассказала управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
Согласно ее презентации, в 2023 году доля валютных контрактов в объеме торгов физлиц на срочном рынке занимала 51%, в 2024 году показатель снизился до 40%. Товарные контракты, напротив, в 2023 году занимали долю в 29%, а в этом году выросли до доли в 42%.
«Мы видим, что у нас структура торгов изменилась. Доля валютных контрактов уже составляет 43%, уверенно растут обороты и, соответственно, интерес клиентов, к товарным контрактам. Портфель клиента с прошлого года поменялся, хотя портрет клиента остался прежним. Сейчас валютных инструментов в портфеле физлиц меньше, чем фьючерсов и опционов на товары. До текущего года в топе самых востребованных инструментов стабильно находились валютные, но сейчас в определенные дни товарные фьючерсы вырываются на первое место. Периодически топ-1 инструментом становится фьючерс на золото или контракты на газ», — рассказала Патрикеева на встрече со СМИ.
В целом доллар, газ, юань и золото между собой каждый день конкурируют за топ позиции в рейтинге инструментов по оборотам, также отметила она. «Мы наблюдаем значительный интерес именно к товарным инструментам, что связано с ростом цен на сырьевые товары и увеличением волатильности на рынках. Инвесторы стремятся использовать фьючерсы и опционы как средства для хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний. Это изменение также может быть обусловлено общими экономическими тенденциями, такими как инфляция, что подталкивает инвесторов к поиску более надежных и эффективных инструментов для защиты своих активов», — пояснила представитель биржи.
Согласно представленным ею данным, расчетный контракт на доллар (Si) за год не утратил лидерства на срочном рынке. Хотя его среднесуточный объем торгов (ADTV) существенно уменьшился — до 78 млрд рублей в 2024 году с 115 млрд рублей в 2023 году. Аналогичный показатель на газ (NG), напротив, вырос — до 54 млрд рублей с 30 млрд рублей. Увеличились и торги юанем (CNY) и золотом (GOLD) — до 50 млрд рублей с 37 млрд рублей и до 41 млрд рублей с 23 млрд рублей. Примечательно, что среднесуточный объем торгов нефтью Brent (BR) почти не изменился и находится на отметке в 50 млрд рублей.