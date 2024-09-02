На срочном рынке Мосбиржи газ и золото постепенно начинают теснить валюту

В целом доллар, газ, юань и золото между собой каждый день конкурируют за топ позиции в рейтинге инструментов по оборотам, также отметила она. «Мы наблюдаем значительный интерес именно к товарным инструментам, что связано с ростом цен на сырьевые товары и увеличением волатильности на рынках. Инвесторы стремятся использовать фьючерсы и опционы как средства для хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний. Это изменение также может быть обусловлено общими экономическими тенденциями, такими как инфляция, что подталкивает инвесторов к поиску более надежных и эффективных инструментов для защиты своих активов», — пояснила представитель биржи.