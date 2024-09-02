Лавров не исключил возможность использования бартера в торговле с Китаем

«У нас с Китаем почти 95% торговли обслуживается в рублях и юанях. С Китаем в бартерных схемах я не вижу необходимости, хотя в них нет ничего предосудительного, если это удобно и позволяет не зависеть от банковских переводов, которые США и их союзники пытаются всячески пресекать, то почему бы и нет», — сказал министр, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД РФ.