Лавров не исключил возможность использования бартера в торговле с Китаем

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил возможность использовать бартерные схемы в торговле с Пекином.
«У нас с Китаем почти 95% торговли обслуживается в рублях и юанях. С Китаем в бартерных схемах я не вижу необходимости, хотя в них нет ничего предосудительного, если это удобно и позволяет не зависеть от банковских переводов, которые США и их союзники пытаются всячески пресекать, то почему бы и нет», — сказал министр, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД РФ.
Также он отметил наиболее высокий уровень отношений с Китаем «за всю историю их существования». По его словам, Россия и Китай прекрасно видят те угрозы, которые таятся в сохранении тех элементов глобализации, которые были выдуманы Западом и которые он сейчас превратил в оружие.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что альтернативные платежные и расчетные платформы будут создаваться в рамках двусторонних отношений, БРИКС и ШОС. «Кстати, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже аналогичную вещь предложил не только в БРИКС, где работа идет и где к саммиту в Казани будет представлен специальный доклад центральных банков и Министерства финансов, Лула предложил что-то подобное сделать и в рамках сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Так что эта тенденция уже стартовала, ее невозможно остановить», — обратил внимание министр.