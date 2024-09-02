Каким будет курс рубля 3 сентября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи завершил пятницу пробоем важного уровня поддержки — 2650 п. — продемонстрировав тем самым свою слабость. Причина — наличие на рынке крупного продавца, вероятно, в лице нерезидентов. Вполне закономерно, что сегодня продажи продолжились. В такой ситуации потенциальные покупатели могли просто взять тайм-аут. Заветная цель многих инвесторов — 2500 п. И сегодня индекс Мосбиржи почти дошел до этой отметки, опустившись к 2540 п. Индекс находится в зоне перепроданности на всех таймфреймах — от часового до недельного.
Большинство секторов сегодня выглядит хуже рынка. Среди аутсайдеров — финсектор, транспортники, энергетики, телекомы, золотодобытчики. Коррекция в самом золоте при этом не такая уж и существенная.
Негативным фактором для рынка акций служит также локальное укрепление рубля и слабая динамика Brent.
Индекс гособлигаций RGBI пробивает зону предыдущего дна и идет ниже.
Завтра стартует Восточный экономический форум. Возможно, с учетом технической перепроданности индекса, увидим отскок. Сопротивлением будет выступать уровень в 2620 п.
Прогноз индекса Мосбиржи на 3 сентября: 2560 — 2620 п.
Рубль сегодня перешел к укреплению, но это движение пока находится в рамках той волны девальвации, которая стартовала на прошлой неделе. Поддержку нацвалюте оказывают проблемы с импортом — они возникают как из-за сложностей с платежами, так и по причине высокой ключевой ставки. И, наоборот, против рубля играют — процесс вывода капитала и страны, слабая нефть и снижение требований к экспортерам по обязательной продаже валютной выручки.
Если слабость рубля на прошлой неделе была вызвана активностью нерезидентов по выводу капитала из страны, то этот фактор является краткосрочным, а значит, по мере его затухания, рубль вновь может перейти к резкому укреплению.
По биржевому курсу CNY/RUB поддержкой выступает уровень в 11,931 ₽ за юань — ее пробой сулит более сильное укрепление рубля. Возможно также движение в диапазоне 11,931—12 ₽
Пара USD/RUB выглядит так, будто готова опуститься ниже 90 ₽ Вероятный диапазон на завтра — 88,5−89,4.
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