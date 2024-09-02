Каким будет курс рубля 3 сентября 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня перешел к укреплению, но это движение пока находится в рамках той волны девальвации, которая стартовала на прошлой неделе. Поддержку нацвалюте оказывают проблемы с импортом — они возникают как из-за сложностей с платежами, так и по причине высокой ключевой ставки. И, наоборот, против рубля играют — процесс вывода капитала и страны, слабая нефть и снижение требований к экспортерам по обязательной продаже валютной выручки.