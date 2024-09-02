DPA: Volkswagen не исключил закрытия заводов и увольнения из-за экономии

С точки зрения правления, следует провести масштабную реструктуризацию марок группы Volkswagen AG. «В нынешней ситуации без скорого принятия мер нельзя исключить и закрытия заводов по производству автомобилей и комплектующих», — считают в компании. К тому же руководство полагает, что поставленных целей по экономии средств не достигнуть за счет запланированного ранее сокращения рабочих мест за счет частичного выхода сотрудников на пенсию и единовременных выплат. В связи с этим руководство приняло решение прекратить действие гарантий занятости, которые были с 1994 года прописаны в трудовых договорах.