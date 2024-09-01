Какие документы нужны перед выходом на пенсию в 2024 году

При обращении в Соцфонд юрист советует взять следующие документы: паспорт; документы, подтверждающие стаж — подлинник трудовой книжки; при наличии можно предоставить письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов; справки службы занятости (при наличии); архивные справки (при наличии); военный билет (в случае прохождения военной службы); документы об обучении; при необходимости документы, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности, в т. в районах Крайнего Севера; другие юридически значимые документы (свидетельство о браке, о рождении детей и т. п. ).