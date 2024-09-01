Какие документы нужны перед выходом на пенсию в 2024 году

Не позднее, чем за 12 месяцев до наступления права на пенсию, стоит обратиться в территориальный орган СФР по месту жительства для предварительной оценки имеющихся документов о стаже и заработке работающих и неработающих граждан. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
А в случаях оформления особой категории пенсий, например, за работу с вредными условиями труда, индивидуальным предпринимателям следует обращаться в более ранние сроки для заблаговременной проверки документов.
Смена работы, региона проживания, профессии, наличие льготных периодов работы обуславливают возникновение трудностей при сборе документов, необходимых для назначения пенсии. А в имеющихся документах вполне могут оказаться многочисленные ошибки, допущенные при оформлении, они могут негативно повлиять на размер будущей пенсии, а в отдельных случаях — привести к отказу в ее назначении, поясняет эксперт.
«Сотрудники СФР будут обязаны оказать содействие в направлении бывшим работодателям на территории России запросов о предоставлении дополнительно необходимых документов, подтверждающих страховой стаж или стаж работы с особыми условиями труда, а также проверить правильность оформления документов, оценят полноту и достоверность содержащихся в них сведений», — говорит Соловьев.
При обращении в Соцфонд юрист советует взять следующие документы: паспорт; документы, подтверждающие стаж — подлинник трудовой книжки; при наличии можно предоставить письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов; справки службы занятости (при наличии); архивные справки (при наличии); военный билет (в случае прохождения военной службы); документы об обучении; при необходимости документы, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности, в т. в районах Крайнего Севера; другие юридически значимые документы (свидетельство о браке, о рождении детей
«Весьма важно будет предоставить документы, подтверждающие заработок — при необходимости — документы о заработке за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года (заработок за 2000−2001 годы подтверждается сведениями индивидуального (персонифицированного) учета)», — предупреждает эксперт.
При приеме заявления на назначение пенсии специалист анализирует, позволяет ли зарплата за 2000−2001 год установить максимальное соотношение заработков — это 1,4. То есть зарплата в то время должна была быть не менее 2,5 тысячи рублей. В этом случае больше никаких справок представлять не требуется.
Если же за 2000−2001 год зарплата окажется меньше, потребуется справка о заработной плате за любые пять лет (60 месяцев) трудовой деятельности подряд до 1 января 2002 года.
После 1 января 2002 года размер зарплаты напрямую в расчете пенсии не участвует, так как пенсия рассчитывается из размера страховых взносов, начисленных работодателями за работника. Количество страховых взносов, в свою очередь, зависит от размера заработной платы и длительности стажа работы.
Таким образом, предпенсионеру необходимо заранее подойти на прием в территориальный орган СФР по месту регистрации. Если гражданин проживает по адресу, который не имеет подтверждения регистрацией, то необходимо обратиться в орган СФР по месту фактического проживания.
«Подать заявление и документы для назначения пенсии можно не ранее чем за месяц до даты возникновения права на назначение пенсии. Страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее», — заключил Иван Соловьев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».