Кадровый расклад: кабмин закрепит механизм перераспределения целевых мест

Кроме того, до февраля 2025 года появится единая методика учета кадровой потребности работодателей при формировании контрольных цифр приема. Какие профессии сейчас самые актуальные и как специалисты оценивают удовлетворенность своей работой — в материале «Известий».
Каждому по потребностям.
Правительство закончило формировать новый портфель национальных проектов на 2025−2030 годы, в их числе нацпроект «Кадры». Его еще дорабатывают.
«Глава правительства поручил проработать вопросы финансового обеспечения мероприятий нацпроекта, провести приоритизацию дополнительных расходов федерального бюджета в целевом варианте финансирования нацпроекта, включить в нацпроект показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 году по сравнению с суммой, установленной на 2023 год», — говорится на сайте правительства.
До 10 сентября Минобрнауки и Минпросвещения необходимо подготовить предложения по законодательному закреплению полномочий правительства по установлению механизма перераспределения вакантных мест на целевое обучение. На приоритетные направления подготовки кадров должны учитываться потребности рынка труда.
Кроме того, Михаил Мишустин поручил подготовить единую методику учета кадровой потребности работодателей при формировании контрольных цифр приема. Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруду предстоит это сделать до 1 февраля 2025 года.
В целом премьер-министр одобрил представленные подходы к формированию нацпроекта и согласился с предложением о ежегодной корректировке пятилетнего прогноза кадровой потребности. Это будет происходить на основе прогноза социально-экономического развития России и методологии прогнозирования кадровой потребности экономики. Такой анализ будет напрямую связан с контрольными цифрами приема в колледжи и вузы. На его основе будут рассчитывать параметры подготовки специалистов. В частности, будут учитывать результаты национальных рейтингов образовательных организаций, прежде всего с точки зрения трудоустройства и зарплатного предложения для их выпускников.
Вопрос перераспределения мест на целевое обучение лежит в компетенции Минобрнауки России, отметили в пресс-службе Минтруда.
«Действительно, есть поручение до 10 сентября 2024 года подготовить предложения по установлению механизма перераспределения вакантных мест на целевое обучение на приоритетные направления подготовки кадров с учетом потребности рынка труда. Ответственные ведомства — Минобрнауки и Минпросвещения», — заявили «Известиям» в министерстве.
В НИУ ВШЭ не смогли прокомментировать планирующиеся изменения.
«Советуем обратиться в педагогические и медицинские — там очень много целевиков традиционно бывает», — добавили в пресс-службе вуза.
Самые востребованные специалисты.
Целевое обучение нужно увеличить для здравоохранения и среднего образования, сказал «Известиям» зампред комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.
— Также всегда будет не хватать рабочих специалистов на производстве и водителей. Целевое обучение хорошо тем, что выпускники получают востребованное образование и профессию в экономике недалекого будущего. Здесь, конечно, важна роль планирования и самих крупных предприятий, и служб занятости. Правительство должно видеть на пять лет вперед направления развития производства и сферы обслуживания — отметил депутат.
Среди самых востребованных профобластей в стране в hh.ru называют: продажи и обслуживание клиентов (более 1 млн вакансий за первое полугодие 2024, 12% всех вакансий в стране) и рабочий персонал (тоже свыше 1 млн предложений, каждая 10-я вакансия в стране), рассказала «Известиям» руководитель направления клиентской эффективности компании Наталья Данина. Кроме того, популярны производство и сервисное обслуживание (7%), строительство (7%), а также транспорт и логистика (7%).
— В большинстве этих профессиональных групп сильнее всего ощутим дефицит кадров, поскольку спрос на специалистов в разы превышает предложение. Пока нет никаких предпосылок ожидать, что в ближайшие годы спрос на эти профессии ослабнет или насытится за счет притока выпускников вузов и ссузов, — сказала эксперт.
Среди профессий так называемых белых воротничков тройка самых востребованных — ИТ-специалисты, врачи и маркетологи. Суммарно количество вакансий для них сопоставимо с объемом предложений работы рабочему персоналу.
Вместе с тем в прошлом году в среднем опрошенные работники оценили удовлетворенность своей текущей профессией на 3,4 балла из 5, где «1» — абсолютно не довольны, «5» — полностью довольны. В 2020 году этот показатель был чуть выше — 3,6 баллов.
Перемена мест.
Доля опрошенных hh.ru работников, готовых по разным причинам сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность, в конце прошлого года в целом по стране составляла 61%. По сравнению с показателями 2020 года, число таких желающих выросло на 3 п.п.
При этом каждый третий (33%) соискатель готов сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность только в случае крайней необходимости, 14% — в случае бесплатного обучения новой специальности, столько же — при гарантированном трудоустройстве.
В топ рабочих специальностей, на которые соискатели были бы готовы сменить профессию, по данным hh.ru, входят кондитер, пекарь, повар, швея, электрики, автомеханик, оператор конвейера, столяр и машинист. При этом по ряду профессий респонденты стали чаще, чем в 2020 году, указывать, что готовы ее выбрать. Это зафиксировано относительно профессии механика, наладчика, кузнеца, токаря, фрезеровщика и слесаря.
Ранее Михаил Мишустин уже заявлял о важности расширения набора на целевое обучение в российские вузы, отметив, что по 20 наиболее востребованным направлениям число мест увеличилось на 10%.
— Важно очень, что почти три четверти из них переданы в университеты российских субъектов. Расширен набор и на целевое обучение. Это очень хорошая возможность для многих студентов получать высшее образование, перспективную профессию и, что важно, сразу гарантированно устроиться на работу после выпуска. Квоты эти формируются на основании заявок регионов по нескольким сотням направлений. Более чем по 20 из них — по самым востребованным, инженерным — число мест нарастили на 10%, — сказал глава кабмина.
С 2024 года поступающие по квоте целевого приема могут подать заявление только в один вуз на одну образовательную программу. С 1 мая введена норма, обязывающая заказчиков целевого обучения размещать предложения о заключении договоров на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Каждый абитуриент сможет найти там сведения о мерах поддержки в период обучения и о социальных гарантиях, выплатах при осуществлении трудовой деятельности, а также о работодателе, с которым впоследствии будет заключен трудовой договор.
По данным главы Минобрнауки Валерия Фалькова, общее количество целевых мест в 2024 году увеличилось по сравнению с прошлым годом на 3,8 тыс. и составило 145,4 тыс.