Кадровый расклад: кабмин закрепит механизм перераспределения целевых мест

В целом премьер-министр одобрил представленные подходы к формированию нацпроекта и согласился с предложением о ежегодной корректировке пятилетнего прогноза кадровой потребности. Это будет происходить на основе прогноза социально-экономического развития России и методологии прогнозирования кадровой потребности экономики. Такой анализ будет напрямую связан с контрольными цифрами приема в колледжи и вузы. На его основе будут рассчитывать параметры подготовки специалистов. В частности, будут учитывать результаты национальных рейтингов образовательных организаций, прежде всего с точки зрения трудоустройства и зарплатного предложения для их выпускников.