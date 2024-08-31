Три способа экономии на платежах и переводах

Вариант третий. Удобный онлайн. Многие регулярные расходы невозможно отложить или отменить без последствий: оплату ЖКХ и интернета, налогов и штрафов, кредитов и займов. Но сэкономить время и деньги можно при помощи автоплатежей. Такие онлайн-переводы всегда дешевле, чем в отделении банка. Некоторые банки предлагают клиентам оплату по QR-коду. Если он есть на квитанции, вы можете отсканировать его смартфоном через приложение банка, и вся информация загрузится автоматически. Нужно будет только проверить данные. А для тех, кто боится случайно попасть на фишинговый сайт или перевести деньги не туда, есть вариант оплаты через Портал Госуслуг.