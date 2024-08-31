Три способа экономии на платежах и переводах

Обычно, функцию перевода берет на себя посредник. Это тот, кто доставляет деньги адресату и таким достАвщиком могут быть банк, платежная система, Почта России или оператор электронных денежных средств. И посредник желает за свои услуги получить оплату в виде комиссии. А люди хотят распоряжаться своими деньгами и не платить за это банку. И такие варианты есть.
Вариант первый. Самый легкий перевод денег со счета на счет, не задействуя карты — это оплата при помощи QR-кода. Деньги идут напрямую со счета покупателя на счет продавца. Нужен лишь телефон, на котором установлено мобильное приложение банка или приложение СБПэй. Но чтобы воспользоваться этим способом, перед оплатой необходимо уточнить, принимает ли магазин платежи по QR-коду от вашего банка.
Вариант второй. Перевод по номеру телефона. Комиссия за переводы внутри одного банка обычно нулевая, но некоторые банки устанавливают месячный лимит на бесплатные перечисления и тогда помогает Система Быстрых Платежей (СБП). Это сервис Банка России, который позволяет людям совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк, подключённый к системе.
Кроме того, СБП позволяет быстро собрать деньги со своих счетов в разных банках, например, чтобы оплатить кредит или крупную покупку. Не придется заходить в несколько банковских онлайн-сервисов — только в приложение того банка, счет в котором вы хотите пополнить.
Вариант третий. Удобный онлайн. Многие регулярные расходы невозможно отложить или отменить без последствий: оплату ЖКХ и интернета, налогов и штрафов, кредитов и займов. Но сэкономить время и деньги можно при помощи автоплатежей. Такие онлайн-переводы всегда дешевле, чем в отделении банка. Некоторые банки предлагают клиентам оплату по QR-коду. Если он есть на квитанции, вы можете отсканировать его смартфоном через приложение банка, и вся информация загрузится автоматически. Нужно будет только проверить данные. А для тех, кто боится случайно попасть на фишинговый сайт или перевести деньги не туда, есть вариант оплаты через Портал Госуслуг.
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