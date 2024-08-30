Власти предложили поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам

Совокупное финансирование нацпроекта в 2025—2030 годах составит почти 1 трлн руб., и более 70% этих средств придется лишь на одно его мероприятие. В проекте паспорта оно сформулировано следующим образом: «Внесение изменений в федеральное законодательство по повышению объема заработанных коэффициентов с 3 до 10 ИПК». Предполагается, что на него будет потрачено почти 722 млрд руб. до 2030 года из внебюджетных источников (в данном случае речь может идти о Социальном фонде, который является государственным внебюджетным фондом), в том числе 114,4 млрд в 2026 году, 128 млрд в 2027-м, 143 млрд в 2028-м, 160 млрд в 2029-м и 177 млрд в 2030-м.