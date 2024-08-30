В России появилась новая женщина-миллиардер

В 2005 году Коган стал генеральным директором Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, возобновив строительство дамб и других гидротехнический сооружений для защиты города от наводнений. Коган продолжал курировать строительство, занимая различные должности в Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Министерстве регионального развития. В 2013 году, после завершения строительства комплекса, он вернулся в бизнес. В 2015-м Центральный банк выбрал Владимира Когана в качестве нового инвестора для финансового оздоровления проблемного банка «Уралсиб». В 2019 году бизнесмен скоропостижно умер, годом ранее он перенес инсульт.