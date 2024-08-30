В России появилась новая женщина-миллиардер

По оценке Forbes, состояние Людмилы Коган достигло $1 млрд. Основу ее состояния составляет контрольный пакет акций банка «Уралсиб», входящего в двадцатку крупнейших банков России (рыночная стоимость — более 50 млрд рублей на Московской бирже). Также ей принадлежит крупная лизинговая компания «Интерлизинг» (12-е место в рэнкинге рейтингового агентства «Эксперт РА»). Кроме того, Людмила Коган владеет разными долями в компаниях, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент», которая строит жилые дома и владеет несколькими бизнес-центрами в Санкт-Петербурге. А в июне 2024-го Коган получила от банка «Уралсиб» дивиденды на сумму около 7 млрд рублей после вычета НДФЛ.
Людмила Коган — вдова известного петербургского бизнесмена Владимира Когана. В 1990-е Владимир Коган стал совладельцем Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга (ПСБ), который к началу 2000-х вырос до статуса крупнейшего петербургского банка. Кроме того, ПСБ владел акциями нескольких десятков промышленных предприятий на Северо-Западе России, которыми управлял холдинг «Банкирский дом “Санкт-Петербург”. В 2004 году Коган вместе с партнером Давидом Трактовенко продали ПСБ государственному банку ВТБ за $577 млн. А затем в течение нескольких лет бизнесмены распродали и остальные активы.
В 2005 году Коган стал генеральным директором Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, возобновив строительство дамб и других гидротехнический сооружений для защиты города от наводнений. Коган продолжал курировать строительство, занимая различные должности в Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Министерстве регионального развития. В 2013 году, после завершения строительства комплекса, он вернулся в бизнес. В 2015-м Центральный банк выбрал Владимира Когана в качестве нового инвестора для финансового оздоровления проблемного банка «Уралсиб». В 2019 году бизнесмен скоропостижно умер, годом ранее он перенес инсульт.
Людмила Коган окончила Ленинградский инженерно-строительный институт (сейчас Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет). С 2001 года она руководила строительной дирекцией Банкирского дома «Санкт-Петербург», управлявшего активами ее мужа и его партнеров. После распродажи активов в середине 2000-х и ухода мужа на государственную службу Людмила Коган возглавила инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент», которая строит жилые дома и владеет несколькими бизнес-центрами в Санкт-Петербурге. В 2019 году она стала наследницей Владимира Когана, получив около 82% акций банка «Уралсиб». А к концу 2021-го Людмила Коган консолидировала 100% лизинговой компании «Интерлизинг».