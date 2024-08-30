Топ-менеджер ВТБ заявил о радикальном замедлении ипотечного кредитования в июле

«Внутри кредитования физических лиц есть радикальное замедление ипотечного кредитования в июле. Это связано с тем, что в ожиданиях изменения программ субсидирования ипотеки существенная часть спроса была в июне. Плюс все банки ожидали изменение этих программ и по сути в рамках этого ожидания не выдавали в июле субсидированную ипотеку», — сказал он.
Согласно финансовому отчету банка по МСФО, рост кредитов физическим лицам в июле составил 0,5% и 10% по итогам семи месяцев 2024 года, портфель розничных кредитов достиг 7,7 трлн рублей.
По предварительным данным, опубликованным ранее Банком России, рост ипотечного кредитования на фоне сворачивания масштабной льготной программы в июле 2024 года замедлился до 0,7% после ажиотажного спроса в июне. По итогам прошлого месяца объем портфеля ипотеки российских банков составил 19,7 трлн рублей, при этом выдачи ипотеки с господдержкой сократились почти в четыре раза.
1 июля 2024 года в России завершилась масштабная льготная ипотека на новостройки по ставке 8%. По данным ДОМ.РФ, в рамках программы было выдано более 1,5 млн кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей. ЦБ РФ неоднократно выступал за сворачивание этой программы и указывал на рост стоимости жилья из-за «льготы».