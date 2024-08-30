Топ-менеджер ВТБ заявил о радикальном замедлении ипотечного кредитования в июле

«Внутри кредитования физических лиц есть радикальное замедление ипотечного кредитования в июле. Это связано с тем, что в ожиданиях изменения программ субсидирования ипотеки существенная часть спроса была в июне. Плюс все банки ожидали изменение этих программ и по сути в рамках этого ожидания не выдавали в июле субсидированную ипотеку», — сказал он.