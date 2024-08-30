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Нефть. Готовится к пробою нисходящего сопротивления

Экспертные советы, статьи и рекомендации Людмилы Рокотянской, специалиста в области экономики и инвестиций, — в проекте Финансы Mail.

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: РИА "Новости"

Нефть марки Brent второй раз за неделю пытается преодолеть нисходящее сопротивление и перейти к ростовой тенденции. Поддержку черному золоту в моменте оказывают сообщения о физической приостановке поставок из портов Ливии.

Новостной фон

• Ливия приостановила экспорт нефти из пяти восточных портов вслед за приостановкой добычи. По расчетам Bloomberg, этот шаг чреват сокращением экспорта на 800 тыс. б/с. По оценкам консалтинговой компании Rapidan Energy Group, приостановка производства продлится несколько недель. Нефтяные блокады являются частным явлением для страны и длятся от нескольких дней до нескольких месяцев. Самая длительная крупная блокада производства произошла в 2020 году и длилась 8 месяцев.

• Ирак планирует сократить добычу нефти в следующем месяце после того, как ранее превысил квоту ОПЕК+.

• Экономика США во II квартале росла более быстрыми темпами, чем ожидалось. ВВП страны за период с апреля по июнь вырос на 3%, что выше предыдущей оценки в 2,8%. Основной двигатель роста — расходы на личное потребление — они выросли на 2,9% по сравнению с предыдущей оценкой в ​​2,3%.

• Египет страхуется от повышения цен на нефть. Премьер-министр Мостафа Мадбули заявил, что Египет подписал контракты на хеджирование от колебания цен на большой объем нефтепродуктов. Трейдеры, опрошенные Bloomberg, пояснили, что страна является активным игроком на рынке нефтяных деривативов и в прошлом была замечена за покупкой опционов колл.

• Йеменские хуситы опубликовали короткое видео греческого танкера, подвергшегося атаке в Красном Море на прошлой неделе. На видео видны следы утечки нефти и странных действий неизвестных людей в масках.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ в США демонстрирую похожую техническую картину — подошли к нисходящему сопротивлению.

Вчера EIA опубликовало еженедельный обзор рынка природного газа.

За неделю, закончившуюся 28 августа, спотовая цена Henry Hub снизилась с $2,12 до $1,89 за MMBtu. Cпотовые цены упали во всех основных точках ценообразования страны.

На международном рынке динамика была разнонаправленной — в Азии ценник СПГ остался неизменным, в Европе наблюдалось снижение цен.

Согласно S&P Global Commodity Insights, средний общий объем поставок природного газа вырос на 1,1% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление — на 0,3%.

Рабочие запасы природного газа на 12% выше среднего за последние 5 лет уровня и на 7% выше, чем в прошлом году в это же время.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».