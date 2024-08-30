Нефть. Готовится к пробою нисходящего сопротивления

• Экономика США во II квартале росла более быстрыми темпами, чем ожидалось. ВВП страны за период с апреля по июнь вырос на 3%, что выше предыдущей оценки в 2,8%. Основной двигатель роста — расходы на личное потребление — они выросли на 2,9% по сравнению с предыдущей оценкой в ​​2,3%.