Каким будет курс рубля 2 сентября 2024: прогноз эксперта

Хорошая отчетность «голубых фишек» накануне так и не смогла стать достаточным фактором, чтобы сформировать хотя бы краткосрочный растущий тренд. Не помогли и опубликованные сегодня финансовые результаты за первые полгода компаниям ВТБ, «Сургутнефтегаз» и «Магнит». Даже определившаяся с промежуточными дивидендами «Северсталь» также торговалась в красной зоне. Веры в поддержку рынка от корпоративной отчетности все меньше и, если ничего не изменится, то готовящиеся к публикациям компании также пойдут скорее за рынком, нежели за результатами отчетов..