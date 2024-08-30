Каким будет курс рубля 2 сентября 2024: прогноз эксперта

Всю неделю, несмотря на высокую волатильность, российский рынок держался вокруг отметки в 2700 пунктов. Но если понедельник был самым оптимистичным днем на неделе, то пятница стала его антиподом. Ближе к вечеру индекс Мосбиржи терял уже около 2%, торгуясь вблизи годовых минимумов в 2659 пунктов.
Хорошая отчетность «голубых фишек» накануне так и не смогла стать достаточным фактором, чтобы сформировать хотя бы краткосрочный растущий тренд. Не помогли и опубликованные сегодня финансовые результаты за первые полгода компаниям ВТБ, «Сургутнефтегаз» и «Магнит». Даже определившаяся с промежуточными дивидендами «Северсталь» также торговалась в красной зоне. Веры в поддержку рынка от корпоративной отчетности все меньше и, если ничего не изменится, то готовящиеся к публикациям компании также пойдут скорее за рынком, нежели за результатами отчетов..
Нефть также не может поддержать акции, продолжая торговаться ниже 80 долларов за баррель (78,8) и снижаясь сегодня на 1,45% после краткосрочного отскока. Интересно, что «черному золоту» не помогают достаточно укрепиться даже опасения возможных проблем с поставками на Ближнем Востоке.
Если за выходные дни не произойдет ничего экстраординарного, то отсутствие новых позитивных стимулов продолжит планомерно давить на рынок и вместо возврата к 2700 пунктам мы можем увидеть тестирование новых минимумов года.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 2 сентября: 2600−2650 пунктов.
На срочном рынке рубль укрепил свои позиции к вечеру на 0,62% до уровня 89,453 ₽ Хотя еще утром он снижался, приближаясь к курсу центрального банка, всю неделю не падавшего ниже 90 рублей. При этом глобальный индекс доллара наоборот отыграл свои позиции к завершению недели. Да и в целом доллар сегодня укреплялся против большинства основных иностранных валют, кроме китайского юаня. Последнее слово на неделе для американской валюты должен сказать показатель инфляции — PCE Core, который выйдет сегодня.
Среднесрочно на доллар будет давить приближающееся заседание ФРС и вероятное снижение ставки, а с другой стороны — поддерживать всплеск интереса к его покупкам, в том числе и в качестве защитного актива. Также стоит считаться с фактором приближающихся президентских выборов в США.
Если говорить именно про курс доллара относительно рубля, то мы видим, что спред между сентябрьским фьючерсом и внебиржевым курсом ЦБ сужается, однако укрепляется доллар исключительно за счет котировок на срочном рынке. Одной из причин общего ослабления рубля можно выделить завершения налогового периода.
Китайский юань укрепился не только против доллара США, но и отыграл чуть более 1% у российского рубля. Биржевой курс китайской валюты преодолел отметку в 12,045 рублей. Однако, вероятнее всего дальше 12 рублей юаню будет пойти тяжело и ближайший курс так и при прочих равных, останется в границах коридора 11,5−12 рублей за валюту поднебесной.
Прогноз по курсу рубля на 2 сентября: 90−92 рубля за доллар.
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