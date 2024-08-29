Верховный суд рассмотрит спор о разнице движимого и недвижимого имущества

Суть спора заключается в разности подходов налоговиков и бизнеса к классификации имущества и отнесению его к движимому (с 2019 года освобождено от налога) или недвижимому (облагается налогом на имущество организаций). Единых критериев отнесения имущества юрлиц к движимому или недвижимому так и не появилось, при этом опираться в этом вопросе можно как на понятие «единого недвижимого комплекса» из Гражданского кодекса (ГК), так и на нормы бухучета, которыми предпочитает руководствоваться бизнес. Налоговые органы предпочитают использовать трактовку ГК, по которой «единый недвижимый комплекс» понимается как совокупность объектов, неразрывно связанных технологическим процессом и расположенных на одном земельном участке, то есть сюда попадает как оборудование производств, так и обеспечивающая его работу инфраструктура.