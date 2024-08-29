Остановите драйвер. Для кого покупка квартиры прямо сейчас — плохая идея

Как долго продлится период слабого спроса, ведь приобретая тот или иной объект инвестор сразу определяет момент выхода из проекта и, если спрос в этот период окажется слабее, чем ожидает инвестор, он будет вынужден или дать дисконт на объект или увеличить срок экспозиции, что так или иначе отразится на его доходности. И здесь важно отслеживать сигналы и прогнозы ЦБ о возможности снижения ключевой ставки.

Как долго продлится период слабого спроса, ведь приобретая тот или иной объект инвестор сразу определяет момент выхода из проекта и, если спрос в этот период окажется слабее, чем ожидает инвестор, он будет вынужден или дать дисконт на объект или увеличить срок экспозиции, что так или иначе отразится на его доходности. И здесь важно отслеживать сигналы и прогнозы ЦБ о возможности снижения ключевой ставки.

Как долго продлится период слабого спроса, ведь приобретая тот или иной объект инвестор сразу определяет момент выхода из проекта и, если спрос в этот период окажется слабее, чем ожидает инвестор, он будет вынужден или дать дисконт на объект или увеличить срок экспозиции, что так или иначе отразится на его доходности. И здесь важно отслеживать сигналы и прогнозы ЦБ о возможности снижения ключевой ставки.

Как долго продлится период слабого спроса, ведь приобретая тот или иной объект инвестор сразу определяет момент выхода из проекта и, если спрос в этот период окажется слабее, чем ожидает инвестор, он будет вынужден или дать дисконт на объект или увеличить срок экспозиции, что так или иначе отразится на его доходности. И здесь важно отслеживать сигналы и прогнозы ЦБ о возможности снижения ключевой ставки.