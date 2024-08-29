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Нефть и газ. Спрос в Азии и кубики Lego

Цены на «черное золото» перешли к снижению. Вместе с экспертом по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилой Рокотянской разбираемся, что происходит с рынком энергоносителей, какие планы на добычу у ОПЕК+ и при чем тут кубики Lego.

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Нефть марки Brent реализовала спуск вниз после того, как не смогла пройти нисходящее сопротивление в начале недели. Актив также переживает волатильный этап перехода с одного фьючерсного контракта на другой. 30 августа — дата экспирации контракта BRNV2024 ICE Europe.

Глобально поддержку нефти может оказать напряженность в Ливии. Правда, экспортные потоки и страны пока нарушены не были. Медвежьи настроения на рынке вызывают планы ОПЕК+ по постепенному возобновлению добычи в III квартале.

Новостной фон

∙ Израиль начинает масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан.

∙ Запасы нефти в США снизились на 0,8 млн баррелей (прогноз: −2,7 млн барр.). Запасы бензина снизились на 2,2 млн барр. (прогноз: −1,6 млн барр.) Запасы дистиллятов выросли на 0,28 млн барр. (прогноз: −1,1 млн барр.)

∙ Добыча в Ливии упала примерно с 1 млн до 450 тыс. б/с после того, как власти восточной части страны приказали остановить производство. При этом порты страны пока работают нормально, падения экспортных поставок в среду не наблюдалось.

∙ Йеменские хуситы допустят спасателей к греческому нефтяному танкеру, который подвергся атаке на прошлой неделе. Есть риск разлива нефти.

∙ В августе импорт нефти в Азию вырос на 2,18 млн б/с. В предыдущем месяце импорт упал до двухгодового минимума. Восстановление обусловлено ростом поставок на 1,05 млн б/с в Китай. Высокий спрос на нефть продемонстрировали также Япония и Южная Корея. Вероятные причины — снижение мировых цен на нефть, местные НПЗ наращивают покупки в третьем квартале с целью создания запасов нефтепродуктов для удовлетворения пикового зимнего спроса. Импорт Индии в августе показал скромный прирост по сравнению с июлем. Причина — сезон муссонов.

∙ Bloomberg провел опрос среди трейдеров и аналитиков по теме роста добычи ОПЕК+ в следующем квартале. 12 респондентов считают, что организация осуществит запланированное повышение добычи, 11 ожидают, что эти планы будут отложены. Еще 5 человек прогнозируют, что повышение окажется частичным и будет зависеть от длительности прекращения добычи в Ливии.

∙ Производитель игрушек Lego планирует отказаться от пластика, так как для его производства используется нефть. Компания намерена перейти на биопластик, для производства которого используется возобновляемое сырье (отходы пищевой промышленности, растительные масла и т. п.). Стоит он на 70% дороже обычного пластика. Конкурирующий производитель игрушек Hasbro тоже начал использовать, но четких планов о полном переходе на данный материал не озвучивал. Mattel планирует полный переход на биопластик во всех игрушках к 2030 году.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ в США перешли на следующий контракт и пока торгуются вблизи среднемесячных значений. Немного выше находится нисходящее сопротивление.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».