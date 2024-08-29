Нефть и газ. Спрос в Азии и кубики Lego

Нефть марки Brent реализовала спуск вниз после того, как не смогла пройти нисходящее сопротивление в начале недели. Актив также переживает волатильный этап перехода с одного фьючерсного контракта на другой. 30 августа — дата экспирации контракта BRNV2024 ICE Europe.
Глобально поддержку нефти может оказать напряженность в Ливии. Правда, экспортные потоки и страны пока нарушены не были. Медвежьи настроения на рынке вызывают планы ОПЕК+ по постепенному возобновлению добычи в III квартале.
Новостной фон
∙ Израиль начинает масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан.
∙ Запасы нефти в США снизились на 0,8 млн баррелей (прогноз: −2,7 млн барр.). Запасы бензина снизились на 2,2 млн барр. (прогноз: −1,6 млн барр.) Запасы дистиллятов выросли на 0,28 млн барр. (прогноз: −1,1 млн барр.)
∙ Йеменские хуситы допустят спасателей к греческому нефтяному танкеру, который подвергся атаке на прошлой неделе. Есть риск разлива нефти.
∙ В августе импорт нефти в Азию вырос на 2,18 млн б/с. В предыдущем месяце импорт упал до двухгодового минимума. Восстановление обусловлено ростом поставок на 1,05 млн б/с в Китай. Высокий спрос на нефть продемонстрировали также Япония и Южная Корея. Вероятные причины — снижение мировых цен на нефть, местные НПЗ наращивают покупки в третьем квартале с целью создания запасов нефтепродуктов для удовлетворения пикового зимнего спроса. Импорт Индии в августе показал скромный прирост по сравнению с июлем. Причина — сезон муссонов.
∙ Bloomberg провел опрос среди трейдеров и аналитиков по теме роста добычи ОПЕК+ в следующем квартале. 12 респондентов считают, что организация осуществит запланированное повышение добычи, 11 ожидают, что эти планы будут отложены. Еще 5 человек прогнозируют, что повышение окажется частичным и будет зависеть от длительности прекращения добычи в Ливии.
∙ Производитель игрушек Lego планирует отказаться от пластика, так как для его производства используется нефть. Компания намерена перейти на биопластик, для производства которого используется возобновляемое сырье (отходы пищевой промышленности, растительные масла
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США перешли на следующий контракт и пока торгуются вблизи среднемесячных значений. Немного выше находится нисходящее сопротивление.
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