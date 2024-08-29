Нефть и газ. Спрос в Азии и кубики Lego

∙ Производитель игрушек Lego планирует отказаться от пластика, так как для его производства используется нефть. Компания намерена перейти на биопластик, для производства которого используется возобновляемое сырье (отходы пищевой промышленности, растительные масла и т. п. ). Стоит он на 70% дороже обычного пластика. Конкурирующий производитель игрушек Hasbro тоже начал использовать, но четких планов о полном переходе на данный материал не озвучивал. Mattel планирует полный переход на биопластик во всех игрушках к 2030 году.