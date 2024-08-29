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Как получить налоговый вычет за дистанционное обучение

Средства за учебу можно вернуть. Рассказываем, что нужно, чтобы получить налоговый вычет за дистанционное обучение.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Налоговый вычет можно получить за дистанционное обучение членов семьи только в том случае, если оно проходило в очной форме, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«В случае дистанционного обучения детей или других близких родственников есть одно критическое условие: в договоре с образовательным учреждением должно быть четко прописано, что обучение проходит в очной форме», — подчеркнул он.

По словам депутата, использование различных образовательных технологий не имеет значения. Форма обучения при желании получить налоговый вычет также не важна.

Как напомнил Чаплин, с 1 января действуют важные изменения в налоговом законодательстве: за свое обучение можно вернуть 150 тысяч вместо 120 тысяч рублей, а за ребенка — 110 тысяч вместо 50 тысяч рублей. Кроме того, теперь можно вернуть часть средств за обучение супруга.

«Эти изменения затрагивают налоговые вычеты за расходы, понесенные в 2024 году. Налоговый вычет за предыдущие годы будет рассчитываться по старым правилам», — заключил депутат.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».