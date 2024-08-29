Как получить налоговый вычет за дистанционное обучение

Как напомнил Чаплин, с 1 января действуют важные изменения в налоговом законодательстве: за свое обучение можно вернуть 150 тысяч вместо 120 тысяч рублей, а за ребенка — 110 тысяч вместо 50 тысяч рублей. Кроме того, теперь можно вернуть часть средств за обучение супруга.