Индекс Мосбиржи, отчетность «Аэрофлота», акции «Сегежи»: дайджест

«Повышена вероятность для дальнейшего подъема ключевой ставки Банком России, так как инфляционные ожидания и населения, и бизнеса продолжили расти в августе. Это негативный фактор для регулятора», — отметила эксперт. По ее словам, делать выводы о прохождении пика инфляции можно будет не раньше октября — когда в распоряжении инвесторов будет достаточно статистики.