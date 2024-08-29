Индекс Мосбиржи, отчетность «Аэрофлота», акции «Сегежи»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в среду начал торги снижением, к середине дня опустившись до отметки 2664,3 пункта, однако во второй половине дня отскочил, хотя и не сумел отыграть все полученные потери.
Индекс Мосбиржи по итогам дня потерял 1,11%, до 2699,98 пункта. На вечерней сессии рост продолжился, индекс сумел подняться выше 2700 пунктов.
Давление на российский рынок оказывала активно дешевеющая нефть, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин. Котировки ноябрьского контракта на нефть Brent на ICE по итогам среды снизились на 1,37%, до $77,58 за баррель.
Негативное влияние на рынок также продолжают оказывать жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и риски очередного повышения ставки 13 сентября, острая геополитика и неопределенность на внешнем контуре, добавил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер. «Эмоции зашкаливают, что приводит к высокой турбулентности торгов и иррациональным решениям», — подчеркнул эксперт.
Фундаментально баланс рисков также выглядит негативным, пишет аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.
«Повышена вероятность для дальнейшего подъема ключевой ставки Банком России, так как инфляционные ожидания и населения, и бизнеса продолжили расти в августе. Это негативный фактор для регулятора», — отметила эксперт. По ее словам, делать выводы о прохождении пика инфляции можно будет не раньше октября — когда в распоряжении инвесторов будет достаточно статистики.
Дополнительно давление на настроения рынка оказывает и геополитическая повестка, полагает Алина Попцова. «Таким образом, до очередной встречи Банка России 13 сентября индекс Мосбиржи может продолжить снижение. Потенциал сокращения составляет порядка 6% от сегодняшних отметок, к 2600 пунктам», — спрогнозировала аналитик.
Между тем Михаил Зельцер считает, что «отбой от поддержек и перепроданность уже в сентябре способны вытолкнуть бенчмарк выше перекрестка статичных и динамических преград над 2800 пунктов».
Акции «Сегежи» и АФК «Система»
Акции «Сегежи» и АФК «Система» оказались в аутсайдерах индекса Мосбиржи по итогам торгов 28 августа. Котировки «Сегежи» обвалились на 22,66%, до ₽1,283 за бумагу, акции АФК «Система» подешевели на 6,19%, до ₽16,059.
Бумаги «Сегежи» начали падать утром, после выхода слабой отчетности — за полугодие убыток холдинга вырос на 24%, до ₽9,49 млрд. На 30 июня общий долг составил ₽144,2 млрд, увеличившись на 5% по сравнению с данными на 31 марта.
В последние месяцы была крайне высокая неопределенность в механизме финансирования раздутого долга корпорации; ко вчерашнему открытию падение с начала года составляло 60%. Риски допэмиссии реализовались в разгар торгов. ТАСС со ссылкой на президента Segezha Group Александра Крещенко сообщил, что компания приняла принципиальное решение о проведении допэмиссии, параметры планируют представить осенью. Это привело к дальнейшему обвалу котировок.
«Инвесторы опасаются существенного размытия их долей, и риск этого действительно велик. До публикации деталей допэмиссии причин для устойчивого роста акций нет», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
По мнению экспертов, опрошенных «РБК Инвестициями», допэмисиия «Сегежи» может составить от ₽50−60 млрд до ₽₽100−130 млрд.
Акции АФК «Система» в моменте рухнули на минимумы декабря прошлого года — до уровня ₽15,45 за бумагу. «В холдинг входит “Сегежа”, и материнской компании придется решать вопросы финансирования дочки», — пояснил резкое снижение котировок Михаил Зельцер из БКС. Впрочем, по его словам, «технически отработана годовая поддержка, вскоре возможна стабилизация и попытка локального отскока».
Отчетность «Аэрофлота»
29 августа «Аэрофлот» представит финансовые результаты по МСФО за первое полугодие и второй квартал 2024 года.
Аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» ожидают, что компания продемонстрирует исторически рекордные финансовые показатели для начала летнего сезона. По итогам второго квартала:
- выручка вырастет на 17%, до ₽202,4 млрд;
- скорректированная EBITDA прибавит 19%, до ₽60 млрд — благодаря росту объемов перевозок (+21% в годовом сопоставлении) и рекордной загрузке кресел в 88%. Дополнительный положительный эффект окажет рост выплат по топливному демпферу с ₽5 млрд до ₽11−12 млрд;
- скорректированная чистая прибыль составит ₽13,4 млрд. В том же периоде годом ранее компании показала убыток в ₽6,75 млрд.
«Для инвесторов важным моментом в отчете станет денежный поток — напомним, что в первом квартале, традиционно сильном из-за ранних бронирований, FCF был близок к нулю из-за высоких капитальных затрат», — подчеркнули аналитики. В «Мои Инвестиции» сохраняют нейтральный взгляд на акции «Аэрофлота» в долгосрочной перспективе.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,9, продать — по ₽90,4;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,1, продать — по ₽89,9.
Самые дешевые евро:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽101, продать — по ₽99;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽101,1, продать — по ₽100.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,9, продать — по ₽12,65;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽12,95, продать — по ₽12.
Корпоративные события
«Сбер»: финансовая отчетность по РСБУ за шесть месяцев 2024 года.
«Промомед»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
«Артген Биотех» (бывшая ИСКЧ): финансовая отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года.
«Самолет»: финансовая отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года.
АФК «Система»: финансовые результаты за второй квартал 2024 года.
«Аэрофлот»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
«Мать и дитя»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
ЮГК: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
«РусГидро»: финансовая отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года.
«Русал»: финансовые результаты за второй квартал 2024 года.
АПРИ: заканчивается стабилизация цены после IPO.
До открытия рынка:
Dollar General: ожидания: EPS — $1,8, выручка — $10,38 млрд.
После закрытия рынка:
Lululemon: ожидания: EPS — $2,95, выручка — $2,42 млрд.
Gap: ожидания: EPS — $0,41, выручка — $3,63 млрд.
Dell: ожидания: EPS — $1,68, выручка — $24,14 млрд.
Другие важные события.
Банк России опубликует проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026—2027.
Пресс-конференция ЦБ по ДКП на 2025−2027 — 15:00 мск.
Еврозона: индекс делового климата в августе — 12:00 мск.
Еврозона: индекс экономических ожиданий в августе — 12:00 мск.
Германия: предварительные данные по индексу потребительских цен в августе — 15:00 мск.
США: недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице — 15:30 мск.
США: предварительные данные по ВВП за второй квартал — 15:30 мск.
Россия: международные резервы — 16:00 мск.
США: индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в июле — 17:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2 699,98 (-1,11%).
Индекс РТС: 930,12 (-1,08%).
S&P 500: 5592,2 (-0,6%).
Dow Jones Industrial Average: 41 091,42 (-0,39%).
NASDAQ Composite: 17556,03 (-1,12%).