«Газпром» оценил прибыль от покупки доли Shell в «Сахалине-2» в ₽167 млрд

Компания «Сахалинская энергия» была создана в рамках указа президента России о спецмерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В результате все права и обязательства предыдущего оператора «Сахалин-2» — Sakhalin Energy Investment Company, зарегистрированного на Бермудских островах, перешли российскому ООО. Предполагалось, что чуть более 50% долей в новой компании получит «Газпром Сахалин холдинг» (такая же была за «Газпромом» ранее), а 49% будет принадлежать самому оператору. При этом зарубежные совладельцы проекта «Сахалин-2» должны были подтвердить участие в новом юрлице. Среди них были нидерландско-британская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Участие партнеры подтвердили, но не все — Shell проинформировала, что не будет входить в состав совладельцев нового оператора.