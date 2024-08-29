Эксперт рассказал о сделке «Хоум банка» по продаже потребкредитов

Совкомбанк в феврале объявил о намерении до конца года приобрести «Хоум банк». При этом первым этапом предполагалась покупка 51% акций «Хоум банка» за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала, а на втором этапе Совкомбанк собирался приобрести оставшиеся 49%, с оплатой денежными средствами в рассрочку в течение 2024−2025 годов. В начале августа акционеры Совкомбанка отменили свое майское решение о дополнительном выпуске акций на более чем 117 миллионов рублей в рамках приобретения «Хоум банка».