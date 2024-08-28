Нефть. Татнефть нарастила экспорт нефти в Венгрию и Словакию

Некоторую поддержку котировкам оказывают нестабильная ситуация с поставками из Ливии и относительно слабый доллар (индекс DXY на 2-годовых минимумах). Неопределенной остается ситуация вокруг Израиля и стран, противостоящих ему. Продолжают поступать данные о довольно сильном спросе на топливо в США. 7 из последних 9 недель Американский институт нефти отчитывается о сокращении запасов нефти в стране. Эти данные, правда, должно подтвердить или опровергнуть Управление энергетической информации сегодня вечером.