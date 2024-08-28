Нефть. Татнефть нарастила экспорт нефти в Венгрию и Словакию

Негативным фактором является и предстоящая экспирация текущего фьючерсного контракта — 30 августа, BRNV2024 ICE Europe. Довольно часто экспирация проходит на той же ноте, с которой стартовал месяц.
Некоторую поддержку котировкам оказывают нестабильная ситуация с поставками из Ливии и относительно слабый доллар (индекс DXY на 2-годовых минимумах). Неопределенной остается ситуация вокруг Израиля и стран, противостоящих ему. Продолжают поступать данные о довольно сильном спросе на топливо в США. 7 из последних 9 недель Американский институт нефти отчитывается о сокращении запасов нефти в стране. Эти данные, правда, должно подтвердить или опровергнуть Управление энергетической информации сегодня вечером.
Негативом для нефти служат ожидания более слабого проса со стороны Китая во 2-м полугодии, а также планируемое с октября этого года наращивание поставок со стороны ОПЕК+. Из-за этих двух причин крупные инвестдома в последнее время снижают свои таргеты по средней цене Brent на 2024−2025 гг.
Новостной фон
∙ Объемы морского экспорта российской нефти достигли самого высокого уровня за последние два месяца. Причина — восстановление поставок с проектов на острове Сахалин.
∙ Начинается сокращении добычи нефти в Ливии. Информацию подтверждают инженеры c месторождений Амаль, Нафура и Абу-Атифель, опрошенные Reuters.
∙ Согласно API, за неделю, закончившуюся 23 августа, запасы сырой нефти в США сократились на 3,4 млн баррелей (рынок ждал сокращения на 3 млн). Это седьмое падение за последние девять недель.
∙ В нефтяном танкере, подвергшемся атаке в Красном море на прошлой неделе, происходит утечка нефти. Это создает риски как для экологии, так и для судоходства в регионе.
∙ По мнению аналитика Джеффа Карри, нефть может испытать резкий скачок цен при снижении ставок ФРС. Причина — переток средств хедж-фондов с денежного рынка США на рынок сырьевой.
∙ Китайская CNPC может возобновить инвестиции в крупные нефтегазовые активы, как это было десятилетие назад, а также в проекты СПГ Катара.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США сегодня переживают экспирацию ближнего контракта. Следующий торгуется дороже, что может вызывать ощущение ложного гэпа на графике инструмента. В ближайшие дни спрос на следующий фьючерсный контракт может начать остывать, что чревато снижением его цены.
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