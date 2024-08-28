Каким будет курс рубля 29 августа 2024: прогноз эксперта

Мечте покупателей протестировать хотя бы уровни выше 2800, продолжает мешать отсутствие четких предпосылок для позитива. Одним из немногих факторов остается хорошая корпоративная отчетность и решение по дивидендам, но этого все же недостаточно. В то время как пессимизм относительно сохранения жесткой денежно-кредитной политики и периода дорогих денег только возрастает. А когда до нового заседания по ставке остается всего две недели, найдется не так много смельчаков, готовых продолжить покупать прямо сейчас.