Каким будет курс рубля 29 августа 2024: прогноз эксперта

Давление, оказываемое фундаментальными факторами на российский рынок, показывает, что оно сильнее краткосрочных и спекулятивных покупок. Индекс Московской биржи продолжил свое снижение с самого утра среды и уже к обеду, потеряв более 2%, упал ниже уровня 2700 пунктов.
Все без исключения компании с большим весом в индексе Мосбиржи снижались с открытия. Так, акции Газпрома, МТС и ЛУКОЙЛа теряли каждая порядка 2,3%, акции Сбера падали на 1,3%, а РусГидро — на более 4%. Акциям НОВАТЭК (-3,39%) не помогли избежать продолжения снижения даже объявленные вчера дивиденды. Да и нефть марки Brent, упавшая вновь ниже отметки 80 долларов за баррель не могла поддержать сырьевых игроков.
Мечте покупателей протестировать хотя бы уровни выше 2800, продолжает мешать отсутствие четких предпосылок для позитива. Одним из немногих факторов остается хорошая корпоративная отчетность и решение по дивидендам, но этого все же недостаточно. В то время как пессимизм относительно сохранения жесткой денежно-кредитной политики и периода дорогих денег только возрастает. А когда до нового заседания по ставке остается всего две недели, найдется не так много смельчаков, готовых продолжить покупать прямо сейчас.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 августа: 2650−2750 пунктов.
Среди разных курсов российской валюты продолжается игра в корреляцию. Сентябрьский фьючерс Si-9.24 снизился на 0,64%, до уровня 89 092 за лот. При этом внебиржевой курс ЦБ на сегодня был 91,4807 рубля за доллар. Эта разница, несмотря на рост глобального интереса к американской валюте, говорит скорее в пользу возвращения рублем утраченных позиций на ближнем горизонте.
Однако, не устанем повторять, что решения обоих регуляторов уже в сентябре, и от их решений, а прежде всего от ожиданий инвесторов, будет зависеть будущее соотношение.
Прогноз по курсу рубля на 29 августа: 90−92 рубля за доллар.
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