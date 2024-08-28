Какие законы вступят в силу с 1 сентября 2024 года

Использование плавающих ставок по кредиту ограничат, таксистов обяжут страховать ответственность перед пассажирами, а продажу ипотечной квартиры упростят. Какие новые законы вступят в силу в первый день осени, разбирались Финансы Mail.
В России ограничат использование плавающих ставок по кредитам
Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 22 июня. Он будет применяться к тем операциям, которые возникли при работе с кредитными договорами, договорами займа, заключенными с заемщиками-физическими лицами или с заемщиками-микропредприятиями после дня вступления документа в силу.
Закон установил, что сумма кредита с плавающей ставкой начинает быть зависимой от среднемесячного номинального показателя начисленной зарплаты по стране. Минимальная сумма кредита для ипотеки с плавающей ставкой составила 200 среднемесячных зарплат, а максимальная — 1 тыс. Срок кредита не должен превышать 20 лет, когда как ставка не может увеличиться больше, чем на треть от величины на момент заключения договора, но не более чем на 4 п.п. Сумма в 1 тыс. среднемесячных зарплат также определена для потребкредитов.
Для ипотечных и потребительских кредитов с суммой от 1 тыс. заработных плат не было установлено ограничений по сроку.
Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам
Как объясняется на сайте Банка России, мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков.
По данным регулятора, рост задолженности по необеспеченным кредитам ускорился, в мае на 2%, в апреле и марте на 1,8%, годовые показатели составили 18,1% на 1 июня 2024 года. Такие данные значительно опережают динамику доходов населения.
Принятые меры должны позволить ускорить процесс накопления макропруденциального буфера капитала и снизить привлекательность потребительских кредитов для банков, сказано на сайте ЦБ.
Таксистов обяжут страховать ответственность перед пассажирами
С 1 сентября вступит в силу обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров (ОСГОП) для перевозчиков такси. Отмечается, что лимиты страховых выплат за ущерб пассажирам составят до 2 млн руб.
За отсутствие ОСГОП перевозчикам грозит штраф: для индивидуального предпринимателя (ИП) или руководителя транспортной компании он доходит до 50 тыс. руб.; для юрлица — от 500 тыс. до 1 млн руб. Согласно закону о такси, перевозчику также могут приостановить или аннулировать разрешение на работу в такси.
Вступят в силу новые правила оплаты сверхурочной работы
С осени оплата сверхурочных часов работнику должна будет включать не только его ставку или оклад, но и компенсационные и стимулирующие выплаты, соответствующие изменения Трудового кодекса были приняты в апреле текущего года.
Кроме того, с 1 сентября коэффициент, который применялся к выплатам должен быть не 1, а 1,5−2. Точный размер оплаты за сверхурочную работу работодатель может зафиксировать в коллективном договоре, трудовых договорах, локальных нормативных актах.
Согласно ТК, у работника не должно быть сверхурочной работы больше 4 часов в течение 2х дней подряд (120 часов в год). Такая работа должна оплачиваться за первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном.
Стартует пилотный проект по повышению зарплат в вузах
Проект будет рассчитан на два года, заявлял весной 2024 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он пояснил, что около 7,5 тыс. преподавателям в 50 вузах — участниках проекта «Передовые инженерные школы» поввысят заработные платы.
Изменяются правила установки камер на дорогах
Новый закон «впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке» фото- и видеокамер, которые фиксируют нарушения ПДД, пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Кроме того, решения об установке таких средств фиксации смогут принимать владелец дороги, а также власти региона, по которому она проходит. При этом согласовывать установку будет необходимо с ГИБДД.
Изменится механизм штрафов за неоплату проезда по платным дорогам
Согласно изменениям в статье 12.21.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ, региональные власти смогут использовать камеры фотовидеофиксации для контроля оплаты проезда и самостоятельно устанавливать размер штрафа за несоблюдение обязанности по оплате платных дорог.
Как писала «Парламентская газета», в Москве, например, штраф для физических лиц увеличится с 1,5 до 3 тысяч рублей, для юридических — с 5 до 10 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге для физических лиц будет установлен штраф также в 3 тыс. рублей, а представителей компаний могут наказать на сумму до 30 тыс. рублей за неоплаченный проезд по Западному скоростному диаметру.
Вступит в силу новый порядок выполнения квоты по приему на работу инвалидов
Согласно постановлению правительства от 30 мая 2024 года, квоту будут рассчитывать ежеквартально, а не ежегодно.
Квоту будут считать выполненной, если есть трудовой договор на рабочее место в самой компании, трудовой договор с иной организацией, с которой работодатель оформил соглашение о трудоустройстве инвалидов, трудовой договор с ИП, который заключил соглашение, договор возмездного оказания услуг или иной договор с юрлицом, которое обеспечивает для группы работодателей выполнение квоты.
Освобождение от выполнения квоты возможно, в том числе, при банкротстве работодателя или уменьшении числа сотрудников до значения, при котором квоты не возникает.
Продажу ипотечной квартиры упростят 11 сентября
Ипотечники с просроченным долгом по жилищному кредиту смогут самостоятельно продавать жилье, находящееся в залоге, минуя процедуры суда и торгов. При этом, должник сможет обратиться к банку с соответствующим заявлением, если на него еще не подали в суд. Затем банк в течение 10 дней примет решение по квартире. Отмечается, что срок продажи ипотечного жилья составляет 4 месяца, но может быть продлен.
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