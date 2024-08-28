Какие законы вступят в силу с 1 сентября 2024 года

Закон установил, что сумма кредита с плавающей ставкой начинает быть зависимой от среднемесячного номинального показателя начисленной зарплаты по стране. Минимальная сумма кредита для ипотеки с плавающей ставкой составила 200 среднемесячных зарплат, а максимальная — 1 тыс. Срок кредита не должен превышать 20 лет, когда как ставка не может увеличиться больше, чем на треть от величины на момент заключения договора, но не более чем на 4 п.п. Сумма в 1 тыс. среднемесячных зарплат также определена для потребкредитов.