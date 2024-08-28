Индекс Мосбиржи, отчетность «Сегежи», новое название QIWI: дайджест

Индекс Мосбиржи.
По итогам торгов во вторник, 27 августа, индекс Мосбиржи снизился на 1,21%, до 2730,38 пункта. Индекс РТС опустился на 0,89%, до 961,6 пункта.
Российский рынок акций начал торги вторника ростом и после открытия поднялся к уровню 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако преодолеть эту отметку рынку не удалось, и большую часть сессии на рынке наблюдалась негативная динамика. Основной причиной снижения рынка остается жесткая монетарная политика ЦБ, сообщил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов. Локально на котировки оказывают давление снижающаяся нефть и ряд других сырьевых товаров, добавил эксперт.
Объемы торгов акциями на снижении упали относительно предыдущих сессий, то есть панических распродаж сейчас нет, рассказал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Бумаги компаний с большим долгом снижались сильнее остальных — акции «М. Видео», «Сегежа», «Мечел», АФК «Система» и ТМК вчера потеряли более 6%. В ближайшие месяцы их расходы на обслуживание долга останутся высокими. Инвесторы не спешат выкупать глубокие просадки в акциях закредитованных компаний даже ради заработка на отскоке из-за сильной технической перепроданности, сообщил эксперт.
По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, просадка вторника не выходит за рамки коррекции сильного восходящего импульса предыдущих торгов. Однако то, что отскок ограничился всего одним днем, является опасным сигналом, увеличивающим вероятность по меньшей мере проверки на прочность поддержки в виде годового минимума 2650 пунктов.
Василий Карпунин полагает, что ближайшая область поддержки в индексе Мосбиржи — 2650−2700 пунктов. Без появления новых негативных драйверов на этих рубежах можно ожидать роста спроса в акциях.
Акционеры QIWI на собрании 27 августа утвердили смену названия компании на NanduQ. Компания анонсировала план по смене названия в середине июля.
Также акционеры переизбрали совет директоров, в него вновь вошли Лев Кроль, Алексей Соловьев и Алексей Иванов. В совет также включены глава группы Алексей Мащенков и Оксана Сиротинина.
На Московской бирже торгуются расписки QIWI plc — международной структуры, которая де-факто уже не владеет российским бизнесом QIWI, включая подпавший под отзыв лицензии банк. Бизнес был продан гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая подконтрольна бывшему генеральному директору QIWI Андрею Протопопову, за ₽23,75 млрд.
Компания также имеет листинг на американской бирже NASDAQ, однако торги российскими акциями, в том числе бумагами QIWI, на площадке были приостановлены с 28 февраля 2022 года.
NASDAQ в конце июня уведомила QIWI о планах делистинга акций компании с биржи. В QIWI сообщили, что рассматривают возможность подать апелляцию. В 2023 году компании уже удалось оспорить решение о делистинге в США. После завершения сделки по продаже российских активов QIWI планировала осуществить обратный выкуп 10% своих американских депозитарных акций с NASDAQ и Московской биржи, но акционеры QIWI не одобрили сделку.
28 августа «Сегежа» представит финансовые результаты за второй квартал 2024 года.
Аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» ожидают, что EBITDA компании вырастет на 22% по сравнению с предыдущим кварталом, однако в годовом сопоставлении показатель не изменится. «Рост во втором квартале будет обеспечен продажами бумаги, которые задержались в первом квартале из-за проблем с платежами», — полагают эксперты.
В то же время рентабельность по EBITDA не улучшится из-за снижения цен на бумагу (-5% в квартальном сопоставлении) и пиломатериалы (-7%). По прогнозу аналитиков, она составит 12% против 11% в предыдущем квартале и 14% годом ранее.
Увеличение дебиторской задолженности, отражающееся в оборотном капитале, а также рост капитальных затрат могут негативно повлиять на свободный денежный поток (FCF), ожидают в «Моих Инвестициях». Аналитики также прогнозируют рост убытка, скорректированного на эффекты от курсовых разниц и прочих финансовых расходов/доходов, на 40% по сравнению с тем же периодом 2023 года — до ₽4,74 млрд.
Эксперты «БКС Мир инвестиций» пока не ждут резкого улучшения показателей. «Риски в строительной индустрии сохраняются — именно на строительство приходится значительная доля отпуска пиломатериалов “Сегежи”, — пишут аналитики.
В БКС прогнозируют, что результаты «Сегежи» покажут убыток на уровне ₽4,5 млрд «не в последнюю очередь из-за существенного роста процентных расходов (возможно, до ₽5,2 млрд)».
«Сегежа» столкнулась с серьезным вызовом — высокой долговой нагрузкой и ухудшением внешней конъюнктуры, что и привело к высокому уровню соотношения долг/EBITDA выше 10х, пишут аналитики. Пока компания не может выбраться из этой сложной ситуации, в результате долг фактически растет. При этом ослабление рубля играет на руку компании, которая отправляет значительную часть своей продукции за границу, добавили эксперты.
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
банк «Синара» (ст. м. «Китай-город»): купить доллары можно по ₽91, продать — по ₽86;
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91, продать — по ₽90,35.
Самые дешевые евро:
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽101,2, продать — по ₽100,25;
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽101,5, продать — по ₽100.
Самые дешевые юани:
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,95, продать — по ₽12,65;
Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽13,05, продать — по ₽12,65.
Корпоративные события.
«Сегежа»: финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2024 года.
«Россети Московский регион»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
SFI («ЭсЭфАй»): финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
«МД Медикал Груп» («Мать и дитя»): заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
«Селигдар»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
До открытия рынка.
После закрытия рынка.
HP: ожидания: EPS — $0,86, выручка — $13,37 млрд.
Affirm: ожидания: EPS — -$0,51, выручка — $603,67 млн.
NVIDIA: ожидания: EPS — $0,64, выручка — $28,65 млрд.
Victoria’s Secret: ожидания: EPS — $0,35, выручка — $1,41 млрд.
Другие важные события.
Аукционы по продаже ОФЗ 26247 и 29025.
США: запасы нефти по данным управления энергетической информации США (EIA), неделя — 17:30 мск.
Россия: данные о недельной инфляции — 19:00 мск.
Россия: промпроизводство, июль — 19:00 мск.
Россия: ВВП, июль — 19:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2730,38 (-1,21%).
Индекс РТС: 961,6 (-0,89%).
S&P 500: 5625,8 (+0,16%).
Dow Jones Industrial Average: 41 250,5 (+0,02%).
NASDAQ Composite: 17754,82 (+0,16%).