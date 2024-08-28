Индекс Мосбиржи, отчетность «Сегежи», новое название QIWI: дайджест

NASDAQ в конце июня уведомила QIWI о планах делистинга акций компании с биржи. В QIWI сообщили, что рассматривают возможность подать апелляцию. В 2023 году компании уже удалось оспорить решение о делистинге в США. После завершения сделки по продаже российских активов QIWI планировала осуществить обратный выкуп 10% своих американских депозитарных акций с NASDAQ и Московской биржи, но акционеры QIWI не одобрили сделку.