Эксперт рассказала, как не платить налог при продаже скопившихся кабачков

Россияне могут продать излишек кабачков по цене от 20 до 100 рублей за 1 кг в зависимости от свежести сбора. Об этом «Газете.Ru» сказала эксперт Северо-Кавказского филиала Президентской академии Елена Акопян. По ее словам, нужно выполнить два условия, чтобы не платить налог с продукции (НДФЛ в размере 13%).