Доля ипотеки на новостройки в РФ в июле снизилась до 23%

По итогам семи месяцев 2024 года кредитные организации выдали 762 тыс. ипотек на 3,2 трлн рублей, что на 22% меньше в числовом выражении и на 12% — в стоимостном относительно января — июля 2023 года. При этом число рыночных ипотек снизилось за этот период год к году на 50%, до 298 тыс. договоров, а объем — на 55%, до 0,8 трлн рублей. В то же время выдача льготной ипотеки увеличилась на 24%, до 463 тыс. кредитов, а стоимость — на 35%, до 2,4 трлн рублей. Рост обеспечили программы семейной и IT-ипотеки, пояснили в госкомпании.