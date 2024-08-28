Доля ипотеки на новостройки в РФ в июле снизилась до 23%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Доля ипотеки на новостройки в совокупной выдаче 20 крупнейших банков РФ в июле снизилась до 23% по сравнению с 51% в июне 2024 года. Такой вывод сделали в ДОМ.РФ по итогам анализа работы банков в июле 2024 года.
«Продуктовая структура выдачи значительно изменилась: доля ипотеки на новостройки опустилась с 51% в июне до 23% в июле, на ИЖС с 14 до 5%, при этом доля ипотеки на готовые квартиры выросла с 25 до 50%», — говорится в докладе института развития.
В целом выдача жилищных кредитов в топ-20 российских банках в июле сократилась на 55%, до 81,4 тыс. кредитов и на 55%, до 356 млрд рублей по сравнению с июнем 2024 года, отметили в ДОМ.РФ. Основными причинами замедления рынка стали завершение «Льготной ипотеки на новостройки» и приостановка «Семейной ипотеки» и IT-ипотеки.
По итогам семи месяцев 2024 года кредитные организации выдали 762 тыс. ипотек на 3,2 трлн рублей, что на 22% меньше в числовом выражении и на 12% — в стоимостном относительно января — июля 2023 года. При этом число рыночных ипотек снизилось за этот период год к году на 50%, до 298 тыс. договоров, а объем — на 55%, до 0,8 трлн рублей. В то же время выдача льготной ипотеки увеличилась на 24%, до 463 тыс. кредитов, а стоимость — на 35%, до 2,4 трлн рублей. Рост обеспечили программы семейной и IT-ипотеки, пояснили в госкомпании.