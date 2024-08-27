Верховный суд России запретил использовать банкротство для списания долгов преступников перед потерпевшими

Верховный суд РФ рассмотрел дело о банкротстве Александра Ражина, осужденного в 1999 году за мошенничество и присвоение денежных средств. В 2016 году с него взыскали 444 тыс. руб. в пользу потерпевшего по уголовному делу Анатолия Кислова. В 2017 году Ражин подал на банкротство, у него обнаружилось два кредитора — банк ВТБ и Кислов. В феврале 2019 года суд завершил процедуру банкротства и списал долги.