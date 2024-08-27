Верховный суд России запретил использовать банкротство для списания долгов преступников перед потерпевшими

Верховный суд РФ рассмотрел дело о банкротстве Александра Ражина, осужденного в 1999 году за мошенничество и присвоение денежных средств. В 2016 году с него взыскали 444 тыс. руб. в пользу потерпевшего по уголовному делу Анатолия Кислова. В 2017 году Ражин подал на банкротство, у него обнаружилось два кредитора — банк ВТБ и Кислов. В феврале 2019 года суд завершил процедуру банкротства и списал долги.
В декабре 2022 года Кислов обратился в суд с исполнительным листом для принудительного взыскания задолженности с Ражина, но в трех инстанциях ему отказали, указав на списание долгов. Кислов обжаловал отказы в Верховном суде, настаивая на несмываемости долга. Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и признал названные Кисловым причины уважительными для восстановления пропущенного срока для обжалования.
ВС пояснил, что отказ списать все долги после банкротства является исключительной мерой. В данном случае препятствием послужило определение о завершении банкротства, но оно не распространяется на требование Кислова. Таким образом, требование Кислова не считается погашенным, и ВС обязал Арбитражный суд Мособласти выдать кредитору исполнительный лист.
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