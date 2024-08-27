Россиянам напомнили о льготах для родителей к 1 сентября

«Если остаток составляет менее 10 тысяч рублей, эти деньги можно снять и использовать как раз на подготовку к 1 сентября, — предложила Бессараб. — Ну и, конечно, множество акций к Дню знаний организуют работодатели, профсоюзы, различные общественные организации и политические партии».