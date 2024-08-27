Отскок индекса Мосбиржи, цены на нефть, отчетность «Полюса»: дайджест

Bloomberg пишет, что цена нефти подскочила после новостей об остановке добычи и экспорта нефти из Восточной Ливии. Эта мера затрагивает все месторождения, терминалы и нефтяные предприятия. Кроме того, отмечает Reuters, стоимость нефти растет из-за опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Агентство сообщает, что опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти в случае эскалации конфликта на рынке появились после того, как в воскресенье Израиль и «Хезболла» обменялись ракетными залпами и авиаударами.