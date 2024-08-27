Отскок индекса Мосбиржи, цены на нефть, отчетность «Полюса»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций показал мощный отскок на торгах в понедельник, 26 августа. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 3,8%, до 2763,75 пункта — это лучшая сессия за полтора года. При этом на пике дня рост достигал 5%.
На вечерней сессии рост продолжился, индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, прибавил 4,62%, до 2785,59 пункта.
Рост начался со старта торгов: инвесторы позитивно отреагировали на отскок нефти и закрытие Центробанком лазейки по переводу в РФ бумаг из-за рубежа, отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Банк России в субботу, 24 августа, направил депозитариям профучастников предписание обособлять российские ценные бумаги на счетах доверительного управления (ДУ), если они куплены у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 года. Срок — с даты его получения до 31 декабря 2024 года.
Обязанность по обособлению активов, переведенных из-за границы и полученных от сделок с недружественными иностранцами, была и ранее, ее ввел указ президента № 138 от 3 марта 2023 года. Однако документ не касался счетов доверительного управления (ДУ), чем и пользовались некоторые профучастники.
Кроме того, сильному отскоку рынка способствовала сильная перепроданность рынка, учитывая, что до этого снижение продолжалось пять недель подряд. Наконец, «волна роста ускорилась за счет закрытия массы коротких позиций. Особенно это видно в акциях “Газпрома” и НОВАТЭКа, которые без новостей прибавили около 9%», добавил Василий Карпунин.
«Газпром» и НОВАТЭК выступили локомотивами российского рынка — на их долю приходится почти 15% стоимости российского рынка акций, отмечают в брокере. В индексе Мосбиржи вес этих компаний составляет 11,6% и 3,76% соответственно. Обе компании завершили день в лидерах индекса Мосбиржи.
По итогам понедельника котировки НОВАТЭКа прибавили 9,34%, до ₽1011,2 за акцию. «Резкий выкуп с годового дна и возврат выше психологической планки ₽1000 обнадеживает. Технически следующий ориентир на ₽1050, и после такой мощной инерции понедельника прибавить в ближайшие сессии еще 4% вполне по силам», — считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.
Бумаги «Газпрома» подорожали на 8,55%, до ₽126,8%. «Видимо, в бумагах газовиков был основной навес предложения через лазейки для недружественных нерезидентов, и по мере перекрытия потока продаж акции и показали лучший результат на рынке», — предположил Михаил Зельцер.
«Ближайшие торговые сессии могут продемонстрировать наличие проблемы нерезидентов на российском рынке. Если действия ЦБ окажутся эффективными в купировании данной проблемы, мы можем увидеть достаточно быстрое восстановление российского рынка. Ближайшая цель роста по индексу Мосбиржи — 3000 пунктов», — спрогнозировал директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
Цены на нефть
26 августа стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE впервые за десять дней превысила отметку $81 за баррель. По итогам торгов цены выросли на 3,05%, до $81,43 за баррель.
Утром во вторник котировки нефти корректируются. По данным на 7:47 мск 27 августа стоимость октябрьского контракта снижалась на 0,22% до $81,25 за баррель.
Bloomberg пишет, что цена нефти подскочила после новостей об остановке добычи и экспорта нефти из Восточной Ливии. Эта мера затрагивает все месторождения, терминалы и нефтяные предприятия. Кроме того, отмечает Reuters, стоимость нефти растет из-за опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Агентство сообщает, что опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти в случае эскалации конфликта на рынке появились после того, как в воскресенье Израиль и «Хезболла» обменялись ракетными залпами и авиаударами.
Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов не исключает, что затягивание конфликта в Ливии может привести к дальнейшему снижению добычи в этой стране, чего опасаются инвесторы. Среди позитивных факторов он отмечает ожидания инвесторов начала цикла снижения ставки в США уже в сентябре. «Смягчение монетарной политики может активизировать спрос на нефть в стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — говорит Федосов.
Оценки удержания годовой поддержки под $76 за баррель оправдались, отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он также считает, что котировки поддержали прекращение добычи нефти в Ливии, обострение на Ближнем Востоке в выходные, монетарный оптимизм от ФРС и «неприкрытая слабость глобального доллара».
Инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов обращает внимание, что оптимизма на рынке стало больше после того, как в конце прошлой недели глава ФРС США Джером Пауэлл дал сигнал, что регулятор готов перейти к снижению ключевой ставки. Ожидания рынка отразились на ценах на нефть. «Снижение процентных ставок благоприятно для экономики и спроса на топливо. Также более низкие ставки могут оказать давление на курс доллара, что делает нефть доступной для держателей других валют и поддерживает спрос», — полагает Галактионов.
По словам Максима Федосова, на этой неделе инвесторы будут следить за данными по запасам нефти и нефтепродуктов в США и ежемесячным отчетом Минэнерго США по рынку нефти, а также данными по потребительской инфляции в США.
Отчетность «Полюса»
27 августа золотодобывающая компания «Полюс» отчитается по МСФО за первое полугодие 2024 года.
Эксперты ожидают от компании положительных результатов. Согласно оценкам аналитика ИК «Велес Капитал» Василия Данилова, за отчетный период:
- выручка выросла на 15,4%по сравнению с тем же периодом 2023 года, до $2,75 млрд — благодаря сильным продажам и более высоким мировым ценам на золото;
- EBITDA увеличилась на 16,1%, до $1,96 млрд, с рентабельностью 71,1% против 70,7% годом ранее;
- свободный денежный поток вырос в 1,5 раза и достиг $751 млн;
- чистый долг/EBITDA составил 1,5х против 1,9х на конец 2023 года.
Значение чистый долг/EBITDA значительно ниже пороговых 2,5х, поэтому формально «Полюс» не имеет препятствий к рекомендации дивидендов, отметил Василий Данилов. По расчетам эксперта, по дивполитике компании (30% от EBITDA при долговой нагрузке ниже 2,5х), размер дивиденда может составить ₽405 на акцию.
«В то же время мы допускаем, что на фоне реализации ряда крупных проектов, ключевым из которых является Сухой Лог, а также возросшего общего долга в результате прошлогоднего байбэка “Полюс” сохранит дивидендную паузу в целях формирования повышенной денежной подушки», — предположил Василий Данилов.
Аналогичного мнения придерживаются аналитики SberCIB. Они считают, что «Полюс» не будет платить промежуточные дивиденды, «потому что в следующем году могут вырасти капзатраты, а процентные ставки остаются высокими».
В последний раз «Полюс» платил дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года. Тогда акционеры получили ₽267,48 на акцию.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить доллары можно по ₽90,64, продать — по ₽88,77;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,75, продать — по ₽89,98.
Самые дешевые евро:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,44, продать — по ₽99,89;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,75, продать — по ₽100.
Самые дешевые юани:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽12,9, продать — по ₽12,55;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,7.
Корпоративные события
НОВАТЭК: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года.
МТС Банк: финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2024 года.
Группа «Астра»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
Whoosh: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
«Полюс»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
SFI: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
Henderson: операционные результаты за июль 2024 года.
Другие важные события
Банк России: «Обзор ключевых показателей управляющих компаний».
Германия: ВВП во втором квартале — 9:00 мск.
США: индекс динамики цен на дома CaseShiller в июне — 16:00 мск.
США: индекс потребительского доверия от Conference Board в августе — 17:00 мск.
США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2763,75 (+3,8%).
Индекс РТС: 948,67 (+3,61%).
S&P 500: 5616,84 (-0,32%).
Dow Jones Industrial Average: 41 240,52 (+0,16).
NASDAQ Composite: 17 725,77 (-0,85%).