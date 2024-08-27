Нефть. Ливия, СМП и прогноз Goldman Sachs

∙ Goldman Sachs, вслед за другими инвестдомами, снизил прогноз по нефти. Аналитики ожидают среднее значение Brent в 2025 году на уровне $80 за баррель. Причина — запланированное наращивание поставок со стороны ОПЕК+. По мнению Goldman, цена может оказаться ниже в ряде сценариев — $60, если спрос на нефть в Китае останется на прежнем уровне; $63, если США введут всеобщую пошлину в размере 10% на импорт товаров; и $61, если ОПЕК полностью отменит свои дополнительные сокращения на 2,2 млн б/с до сентября 2025 года.