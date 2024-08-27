Нефть. Ливия, СМП и прогноз Goldman Sachs

Поддержку котировкам оказывает нестабильная ситуация в некоторых странах Ближнего Востока и относительно слабый доллар. Негативные факторы — ожидания рынка по более слабому спросу со стороны Китая и расширению поставок со стороны ОПЕК+ в III квартале.
Сегодня влияние на котировки нефти могут оказать данные API о недельном изменении запасов нефти в США.
Новостной фон
∙ Риски расширения напряженности на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе снизились. Однако Иран вызывает беспокойство.
∙ Нефтяной танкер, управляемый азербайджанской компанией, впервые следует по Северному морскому пути в Китай. Новость необычна тем, что на данном маршруте, несмотря на его эффективность, доминируют суда, управляемые российскими компаниями.
∙ Правительство восточной части Ливии прекратит добычу и экспорт нефти. Причина — борьба с правительством в Триполи за контроль над центральным банком. Уже почти месяц приостановлена добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Шарара. Ливия входит в топ-20 экспортеров нефти. По мнению аналитиков Citigroup, сокращение экспорта из этой страны может временно подтолкнуть Brent к $80 за баррель. В июле страна добывала около 1,18 млн б/с. Если добыча на востоке будет приостановлена, единственным действующим нефтяным месторождением останется Эль-Фил на юго-западе Ливии с производительностью 130 тыс. б/с.
∙ Goldman Sachs, вслед за другими инвестдомами, снизил прогноз по нефти. Аналитики ожидают среднее значение Brent в 2025 году на уровне $80 за баррель. Причина — запланированное наращивание поставок со стороны ОПЕК+. По мнению Goldman, цена может оказаться ниже в ряде сценариев — $60, если спрос на нефть в Китае останется на прежнем уровне; $63, если США введут всеобщую пошлину в размере 10% на импорт товаров; и $61, если ОПЕК полностью отменит свои дополнительные сокращения на 2,2 млн б/с до сентября 2025 года.
∙ PetroChina продемонстрировала высокие показатели бурения в первом полугодии
∙ В Колумбии совершены атаки на нефтепроводы Кано-Лимон-Ковеньяс и Бисентенарио, которые транспортируют нефть с месторождений вблизи границы с Венесуэлой на побережье Карибского моря. Другой крупный трубопровод страны, Трасандино, был отключен в конце прошлого года и, как ожидается, останется закрытым до конца 2024 года в рамках стратегии противодействия хищению нефти.
∙ По прогнозу Exxon Mobil, к 2050 году мировой спрос на нефть останется на том же уровне или даже немного превысит нынешний.
∙ Exxon полностью возобновила добычу нефти в Гайане на двух плавучих производственных установках. Приостановка наблюдалась со 2 июля.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США отменили сценарий роста и направились к нижнему блоку консолидации. 28 августа ожидается экспирация текущего контракта.
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