Они уже отыграли. Какие факторы будут влиять на рубль дальше

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, июньские западные санкции создали сложности с платежами с дружественными странами и это в большей степени затронуло импорт, чем экспорт. Это временно снижает спрос на валюту и поддерживает рубль. Кроме этого, западные санкции создали препятствия для оттока капитала из страны, что также позитивно для рубля. Александр Потавин также отметил позитивное влияние на рубль таких фундаментальных факторов — сохранение ограничений по оттоку капитала из России, пониженный спрос на валюту от импортеров.