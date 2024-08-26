Они уже отыграли. Какие факторы будут влиять на рубль дальше

Низкий спрос
В начале лета после приостановки торгов долларом и евро на Мосбирже ряд аналитиков ожидал очередей около обменников, чтобы купить доллары по 100−150 рублей. По мнению аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, такие прогнозы были спровоцированы скорее эмоциональными факторами, подстегиваемыми неопределенностью, но у них не было экономических обоснований.
Вопреки прогнозам, курс рубля за июнь-июль к юаню укрепился на Мосбирже на 14%. Рубль к доллару на рынке Форекс подорожал на 9%, евро — на 10%, примерно также выросли и официальные курсы ЦБ РФ, которые с 13 июня устанавливаются с учетом внебиржевых торгов между банками.
Но к середине августа рубль вернулся на прежние уровни начала лета. Юань торгуется на Мосбирже примерно по 12,5 рубля, фьючерс пары доллар/рубль на Форексе котируется по 89,7 рубля, евро — 99,3 рубля.
Как рассказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, многих озадачили значительные волны изменения курса рубля в начале августа. «Но весьма часто колебание валюты на 2% за сессию происходит не из-за фундаментальных факторов, а из-за невысокой ликвидности местного валютного рынка, его непрозрачности и обособленности. Такие “качели” на нашем валютном рынке начались после того, как Мосбиржа прекратила биржевые торги долларом и евро в середине июня», — пояснил он.
Изолирован от рынков
Прогнозы по резкому падению курса рубля после введения санкций против Мосбиржи были вызваны паническими настроениями, считает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.
В прежние времена геополитические негативные новости для России и потрясения на мировых рынках привели бы к еще большему снижению курса рубля. Но сейчас основная спекулятивная составляющая — Мосбиржа — потеряла ту роль, которую играла раньше.
Поэтому 5 августа, когда фондовые биржи в разных странах пережили падение индексов на 3−14%, которое началось с Японии, рубль остался стабильным. Национальная валюта могла бы укрепиться намного сильней после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку с 16% до 18%, но и этого не произошло. Из-за санкций и валютных ограничений не работает механизм керри-трейд — получение дохода на разнице ставок в стране и за рубежом.
Иностранные инвесторы могли бы сейчас переводить валюту в страну для покупки облигаций, в рублевые денежные активы, а приток валюты укреплял бы рубль. Но российский финансовый и фондовый рынки почти изолированы от зарубежной финансовой инфраструктуры.
По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, июньские западные санкции создали сложности с платежами с дружественными странами и это в большей степени затронуло импорт, чем экспорт. Это временно снижает спрос на валюту и поддерживает рубль. Кроме этого, западные санкции создали препятствия для оттока капитала из страны, что также позитивно для рубля. Александр Потавин также отметил позитивное влияние на рубль таких фундаментальных факторов — сохранение ограничений по оттоку капитала из России, пониженный спрос на валюту от импортеров.
Хороший баланс
Михаил Васильев назвал еще причину стабильности национальной валюты: курс рубля не падает в условиях мировой финансовой и геополитической турбулентности из-за сильных фундаментальных позиций — профицита торгового баланса и текущего счета, а также высоких рублевых процентных ставок.
«Основную поддержку рублю продолжат оказывать высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса — Россия в квартал экспортирует примерно на $30 млрд больше, чем импортирует. В результате наблюдается стабильный приток иностранной валюты в страну», — пояснил эксперт.
«На текущий момент курс рубля остается стабильным благодаря устойчивому внешнеторговому балансу России», — подтверждает Наталия Пырьева.
По ее оценке, темпы роста импорта сдерживают сложности с проведением трансграничных платежей, тогда как комфортные цены на энергоресурсы способствуют получению стабильных экспортных потоков. При этом проблемы с расчетами за экспорт в меньшей степени выражены, чем за импорт. «Таким образом, на внутреннем валютном рынке формируется баланс спроса и предложения на иностранную валюту», — считает она.
Валютные ограничения и ставки
Также в пользу рубля, по мнению Михаила Васильева, остаются обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, продажи юаней из национальных резервов в рамках бюджетных операций на 7,3 млрд рублей в день и высокие рублевые процентные ставки. «Фактором поддержки рубля выступает жесткая монетарная политика Банка России и высокие ставки, которые повышают привлекательность рублевых сбережений», — согласна Наталия Пырьева.
По данным Банка России, средняя максимальная ставка вкладов крупнейших банков выросла на 0,17 процентных пункта до 17,28%. «Мы полагаем, что ставки по депозитам в ближайшие недели продолжат расти на ожиданиях дальнейшего подъема ключевой ставки. Мы ждём повышения ключевой ставки осенью ещё на 200 б.п., до 20%», — отметил Михаил Васильев.
Что будет дальше
Рубль относится к числу активов с высоким риском, напомнила Наталия Пырьева. «Поэтому мы не можем исключать резких скачков курса в случае эскалации геополитических конфликтов, однако экономические факторы сейчас выступают в пользу стабильного рубля», — подчеркнула она.
Такое явление можно было наблюдать в начале августа. Курс рубля в августе стал более волатильным и продемонстрировал резкое падение по итогам нескольких сессий из-за усиления геополитической напряженности в Курской области, после чего стабилизировался с сохранением рисков более плавного среднесрочного ослабления, уточнила Елена Кожухова.
По факту же рубль, как отметила она, помимо геополитических факторов продолжает реагировать на цену нефти, сальдо платежного и внешнеторгового баланса РФ, нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами (летом были смягчены, чтобы не допустить чрезмерного для госбюджета укрепления рубля). «Пока указанные выше факторы стабильны, подобного можно ожидать и от динамики рубля», — считает Елена Кожухова.
Резюмируя, Александр Потавин, отметил, что на динамику российской валюты этим летом определяли также следующие фундаментальные факторы:
· обязательные продажи валюты экспортерами (планка была снижена с 80% до 40% от объема экспортной выручки);
· продолжаются регулярные продажи валюты Банком России, которые повысились на ближайший месяц;
· высокие ставки по рублям (ставка ЦБ — 18%) снижают привлекательность покупки валюты населением;
· сохранение ограничений по оттоку капитала из России;
· пониженный спрос на валюту от импортеров.
«Как видим, среди вышеперечисленных факторов нет рисков, идущих от мировых фондовых и валютных рынков, а также геополитики. Отток капитала из России ощутимо сжался. Инвесторов из стран Запада на нашем рынке почти не осталось. Если кратко, то на курс рубля влияют только объемы продажи и покупки валюты у банков в данный момент времени», — пояснил Александр Потавин.
Иван Белов
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