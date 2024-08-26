Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Любовь к растворимому кофе превратила робусту в фаворита

По данным Bloomberg, мировое потребление растворимого кофе достигло рекордного уровня. Этот тренд связан с повышенным спросом на робусту — сорт кофе, который в этом году резко подорожал из-за засухи во Вьетнаме, основном производителе этого вида.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Цены на робусту выросли до самых высоких уровней с 1970-х годов, что привело к росту фьючерсов более чем на 60% в этом году и достигло пикового значения в $4 681 за тонну в июле.

Даже большой запас арабики, которая долгое время считалась кофейными зернами высшего качества, и рекордные поставки робусты из Бразилии могут компенсировать дисбаланс, вызванный продолжающимися засухами во Вьетнаме, крупнейшем в мире производителе робусты.

Компания Volcafe Ltd., один из крупнейших в мире трейдеров кофе, ранее в этом году заявила, что спрос на робусту должен ещё больше снизиться, чтобы смягчить дефицит поставок. Производители кофе рискуют оказаться «зажатыми» между высокими затратами на сырье и нежеланием розничных продавцов повышать цены из-за возможного снижения продаж.

Nestle SA, владеющая брендом растворимого кофе Nescafé, сталкивается с «растущими затратами на сырьё как для кофе, так и для других ингредиентов».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».