Любовь к растворимому кофе превратила робусту в фаворита

Цены на робусту выросли до самых высоких уровней с 1970-х годов, что привело к росту фьючерсов более чем на 60% в этом году и достигло пикового значения в $4 681 за тонну в июле.
Даже большой запас арабики, которая долгое время считалась кофейными зернами высшего качества, и рекордные поставки робусты из Бразилии могут компенсировать дисбаланс, вызванный продолжающимися засухами во Вьетнаме, крупнейшем в мире производителе робусты.
Компания Volcafe Ltd., один из крупнейших в мире трейдеров кофе, ранее в этом году заявила, что спрос на робусту должен ещё больше снизиться, чтобы смягчить дефицит поставок. Производители кофе рискуют оказаться «зажатыми» между высокими затратами на сырье и нежеланием розничных продавцов повышать цены из-за возможного снижения продаж.
Nestle SA, владеющая брендом растворимого кофе Nescafé, сталкивается с «растущими затратами на сырьё как для кофе, так и для других ингредиентов».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».