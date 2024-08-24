В преддверии налоговой реформы в РФ растет неравенство по доходам

Хотя рост благосостояния населения РФ за последний год стал устойчивым, также увеличивается и уровень неравенства по доходам. Это следует из аналитической записки ЦМАКП «Благосостояние населения: неравномерный рост» (.pdf), в основе которой данные Росстата и собственные расчеты экспертов центра. Так, напоминают авторы записки, реальные денежные доходы населения в 2023 году выросли на рекордные 5,6%, что превысило прогнозы Минэкономики и независимых экспертов. В первом полугодии 2024 года темпы их прироста составили уже 7,4% — наиболее важным компонентом роста стала оплата труда.
Если в 2023 году прирост уровня доходов обеспечивали все источники, то с начала этого года на вклад оплаты труда наемных работников и прочего вознаграждения за труд, по предварительным оценкам, пришлось 7 процентных пунктов из 7,4. В 2023 году реальные зарплаты прибавили 7,8%, это рекорд с 2018 года (тогда — 8,5%), за январь—май 2024 года — еще 10,1%. При этом, отмечают авторы работы, прирост зарплат выравнивался и затронул практически все отрасли — в первую очередь финансовую сферу (на 16%), строительство (13%), административную деятельность (12%), обрабатывающую (13%) и добывающую промышленность (12%).
Причиной в ЦМАКП называют дефицит кадров — как ранее уже писал «Ъ», в 2023 году потребности предприятий в работниках, которые фиксирует ЦБ, несколько раз обновили исторический максимум. Это, отметим, одна из причин ужесточения ДКП Банка России, намеренного фронтальный рост заработков в отсутствие роста производительности труда и безработицы погасить как проинфляционный.
Рост благосостояния населения, однако, сопровождается ростом неравенства — так, по расчетам ЦМАКП, в 2023 году коэффициент дифференциации по доходам, с перерывами снижавшийся с 2018 года, снова начал расти и достиг 15 (в 2018 году — 16, в 2022 году — 14). Аналогичным образом изменился и коэффициент дифференциации по расходам на конечное потребление — в 2018—2023 годах он сначала сократился с 9,5 до 8, а потом снова вырос до 8,5.
При этом неравенство растет на фоне продолжающегося снижения бедности — по итогам 2023 года ее уровень упал до исторического минимума в 8,5%.
Поэтому, предполагают авторы работы, расслоение продиктовано опережающим приростом дохода в высокодоходных группах населения — это менее распространено, отмечают авторы, чем обратная ситуация, при которой рост дифференциации обусловлен разнонаправленной динамикой доходов бедных и богатых. В составе же высокодоходных групп, по их оценке, появились новые элементы — это участники военной операции на Украине, чье денежное довольствие более чем вдвое превышает среднемесячную зарплату по стране, и работники сфер, где активно происходит импортозамещение и растет производство (машиностроение, химическая промышленность, ИТ
В результате доля граждан с доходами выше 100 тыс. руб. в месяц (впрочем, в значительной степени также в силу инфляции) выросла с 5,7% населения в 2021 году до 10% в 2023-м и, очевидно, заметно увеличится и в 2024 году. Это косвенно обосновывает актуальность реформы шкалы НДФЛ, окончательно зафиксированной поправками к Налоговому кодексу летом 2024 года (см. «Ъ» от 20 мая). Расширение прогрессии шкалы НДФЛ в этом контексте, «точечно» затрагивая лишь растущую когорту граждан с высокими доходами (повышенный НДФЛ в 2025 году будет затрагивать доходы от 2,4 млн руб. в год и, таким образом, не выйдет за пределы наиболее доходной группы населения еще долго), позволяет увеличивать их перераспределение в пользу противоположного края шкалы («компенсируя» правительству расходы на снижение бедности) и при этом гарантирует «инфляционное» расширение базы для такого перераспределения, усиливая эффект выравнивания доходной диаграммы.