В преддверии налоговой реформы в РФ растет неравенство по доходам

В результате доля граждан с доходами выше 100 тыс. руб. в месяц (впрочем, в значительной степени также в силу инфляции) выросла с 5,7% населения в 2021 году до 10% в 2023-м и, очевидно, заметно увеличится и в 2024 году. Это косвенно обосновывает актуальность реформы шкалы НДФЛ, окончательно зафиксированной поправками к Налоговому кодексу летом 2024 года (см. «Ъ» от 20 мая). Расширение прогрессии шкалы НДФЛ в этом контексте, «точечно» затрагивая лишь растущую когорту граждан с высокими доходами (повышенный НДФЛ в 2025 году будет затрагивать доходы от 2,4 млн руб. в год и, таким образом, не выйдет за пределы наиболее доходной группы населения еще долго), позволяет увеличивать их перераспределение в пользу противоположного края шкалы («компенсируя» правительству расходы на снижение бедности) и при этом гарантирует «инфляционное» расширение базы для такого перераспределения, усиливая эффект выравнивания доходной диаграммы.