Эксперт назвала подводные камни покупки квартиры в ипотеку

«Для покупки однокомнатной квартиры доходы должны быть от 150 тыс. руб., поскольку кроме оплаты ипотеки надо учитывать и расходы на свою жизнь, — говорит Ермилова. — Далее по увеличению количества комнат будет и расти требуемая зарплата. Если берём ситуацию, что льгот никаких нет, то нужна будет сумма дохода ближе к 200 тыс. руб.».