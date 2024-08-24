Эксперт назвала подводные камни покупки квартиры в ипотеку

Эксперт поясняет, что при расчете необходимого дохода нужно учитывать ряд факторов, в том числе расположение квартиры, срок кредитования, возможность использования льготных программ, а также осуществление покупки на семью или на одного человека.
Так, «однушка» в Москве стоит около 10 млн рублей.
«Для покупки однокомнатной квартиры доходы должны быть от 150 тыс. руб., поскольку кроме оплаты ипотеки надо учитывать и расходы на свою жизнь, — говорит Ермилова. — Далее по увеличению количества комнат будет и расти требуемая зарплата. Если берём ситуацию, что льгот никаких нет, то нужна будет сумма дохода ближе к 200 тыс. руб.».
В соответствии с правилами финансовой грамотности, продолжает эксперт, на оплату квартиры должно уходить не более 40% от зарплаты. Соответственно, при доходе в 150 тыс рублей сумма составит 60 тысяч. На такие деньги возможно оплачивать даже не однокомнатную квартиру, а студию, и то в рамках льготного кредитования.
Ермилова подчеркивает, что возможности расширяются с ростом зарплаты. Жилищные условия можно улучшить, если ипотека делится между мужем и женой, например.
Помимо этого, не рекомендуется распределять на кредит большую часть дохода — это может вызвать ряд проблем и ужимки бюджетов, что нежелательно. По мнению Ермиловой, лучше всего поднакопить сумму с дохода и сделать более крупные первоначальные взносы. И далее, помимо платежа, делать накопления, чтобы досрочно частично погашать кредит.
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