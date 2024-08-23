Нефть и газ. Сценарии развития

∙ В ближайшие несколько недель члены ОПЕК+ должны будут принять решение о том, осуществлять ли запланированное с октября этого года увеличение добычи или отложить его на более поздний срок. Ранее организация заявляла, что запланированное увеличение добычи может быть отложено в случае ухудшения ситуации со спросом.