Нефть и газ. Сценарии развития

Индикатор RSI демонстрирует бычью дивергенцию.
Индекс доллара DXY остается в зоне минимумов последних двух лет, что оказывает поддержку ценам сырьевых товаров. На динамику показателя может повлиять ожидаемое сегодня выступление Джерома Пауэлла.
Новостной фон
∙ Израильские переговорщики прибыли в Каир для проведения очередного раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
∙ Производственная активность в США сокращается.
∙ В ближайшие несколько недель члены ОПЕК+ должны будут принять решение о том, осуществлять ли запланированное с октября этого года увеличение добычи или отложить его на более поздний срок. Ранее организация заявляла, что запланированное увеличение добычи может быть отложено в случае ухудшения ситуации со спросом.
∙ Западные порты России могут нарастить отгрузки нефти Urals в сентябре. Причина — НПЗ в следующем месяце должны начать сезонное техобслуживание, что высвободит больше нефти для экспорта. Однако многое будет зависеть от наличия топлива на внутреннем рынке — признаки дефицита могут привести к пересмотру первоначальных графиков техобслуживания НПЗ.
∙ Индия обогнала Китай и стала крупнейшим покупателем российской нефти в июле. Доля России в индийском импорте нефти достигла 44% и составила 2,07 млн б/с. (+12% г/г).
∙ Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР на конец июня составили 2,8 млн баррелей. Это ниже среднего сезонного показателя за последние 10 лет.
∙ Венгерская Mol Nyrt обсуждает возможность возобновления поставок нефти ЛУКОЙЛом через Украину в ближайшие месяцы. Ожидается при этом, что логистические издержки вырастут.
∙ Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до самого низкого уровня за последние три года.
Фьючерсы на природный газ в США опустились ниже 20-дневной скользящей средней. Техническая картина указывает на два возможных сценария. Первый — отрисовка разворотной фигуры «Перевернутая голова и плечи» и поход выше. Второй сценарий — спуск в нижний блок консолидации.
EIA обновило данные о ситуации на рынке природного газа США.
За неделю, заканчивающуюся 21 августа, спотовая цена Henry Hub упала с $2,17 до $2,12 за MMBtu. В большинстве регионов страны цены снижались.
Изменения цен на международные фьючерсы были неоднозначными — в Восточной Азии цены на СПГ росли, в Европе снижались.
Согласно данным S&P Global Commodity Insights, средний общий объем поставок природного газа остался таким же, как и на предыдущей отчетной неделе. Потребление природного газа для производства электроэнергии за неделю выросло на 1,9%.
Рабочие запасы природного газа на 13% выше среднего пятилетнего показателя и на 7% выше аналогичного периода прошлого года.
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