Каким будет курс рубля 26 августа 2024: прогноз эксперта

Пятничные торги подвели закономерный итог «медвежьей» недели, индекс Мосбиржи не удержался над 2700 п. Потери продолжили нести тяжеловесы — акции Газпрома и Сбербанка. К ним сегодня присоединился Лукойл, бумаги которого в предыдущие сессии активно росли в противовес большинству голубых фишек.
Сохраняющаяся напряженность на внешнем геополитическом контуре, опасения еще более жесткой денежно-кредитной политики и локальные импульсы укрепления рубля — основные причины фиксации прибыли. Кроме того, сегодня, по-видимому, сказался фактор пятницы, актуальный в периоды острой геополитики.
В российских акциях нарастает техническая перепроданность. Индекс Мосбиржи достиг интересных уровней, поэтому при улучшении условий отскок может быть бодрым, ближайшие цели — на подступах к 2800 п. Конъюнктура может измениться к лучшему. Завершение налогового периода может повлечь за собой ослабление рубля, а цены на нефть сохраняют потенциал возврата к $80 за баррель Brent.
В понедельник в США будет опубликована июльская статистика по базовым заказам на товары длительного пользования. Важных событий и публикаций на российском рынке в этот день не ожидается. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 августа — 2675−2775 п.
Прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже на будущую неделю — 11,8−12,2, официальный курс доллара, по всей вероятности, продолжит закрепление в зоне 90−92. По завершении налогового периода 28 августа курсы могут двинуться к верхним границам указанных диапазонов и, возможно даже, преодолеют их. Спрос на валюту со стороны импортеров постепенно растет по мере налаживания ими альтернативных товарно-денежных каналов, в то же время цены на нефть сместились вниз от летних пиков, и это снижение будет с временным лагом транслироваться в валютный курс. Заслоном от девальвации по-прежнему служит жесткая ДКП Банка России, при этом сохраняется вероятность еще одного повышения ключевой ставки на следующем заседании регулятора.
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