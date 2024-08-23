Каким будет курс рубля 26 августа 2024: прогноз эксперта

Прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже на будущую неделю — 11,8−12,2, официальный курс доллара, по всей вероятности, продолжит закрепление в зоне 90−92. По завершении налогового периода 28 августа курсы могут двинуться к верхним границам указанных диапазонов и, возможно даже, преодолеют их. Спрос на валюту со стороны импортеров постепенно растет по мере налаживания ими альтернативных товарно-денежных каналов, в то же время цены на нефть сместились вниз от летних пиков, и это снижение будет с временным лагом транслироваться в валютный курс. Заслоном от девальвации по-прежнему служит жесткая ДКП Банка России, при этом сохраняется вероятность еще одного повышения ключевой ставки на следующем заседании регулятора.