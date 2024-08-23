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Как перерывы в стаже влияют на пенсию

Перерывы в трудовом стаже могут повлиять на размер будущей пенсии. Рассказываем, как перерывы учитываются при расчете пенсии, какие факторы могут смягчить их влияние, а также, что важно учитывать при планировании выхода на пенсию.

Источник: Freepik

На размер страховой пенсии влияют продолжительность страхового стажа, количество накопленных пенсионных коэффициентов с учетом размера зарплаты и возраст выхода на пенсию. Наличие и длительность перерывов между периодами работы при подсчёте страхового стажа для пенсии не имеют принципиального значения и напрямую не влияют на размер пенсии. Об этом рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Страховой стаж, по ее словам, не равнозначен трудовому стажу. Это не просто период, а период, когда работодатель уплачивал за работника страховые взносы.

«В периоды, когда работник нигде не работает или находится в отпуске без сохранения зарплаты, страховые взносы за него не перечисляются, а значит, они не войдут в последующем в страховой стаж для назначения пенсии», — разъяснила юрист.

При этом само по себе наличие такого перерыва в работе не влияет на возможность получения работником пенсии, если у него есть требуемая законом общая продолжительность страхового стажа — с 2024 года — это 15 лет.

Однако перерыв может повлиять на размер пенсии работника, так как он рассчитывается из общей суммы страховых взносов, выплаченных за работника в течение всей его трудовой деятельности.

Период, когда работник нигде не работал, не будет учитываться и при исчислении специальных видов стажа (северного для районных надбавок, стажа по определенной профессии и т. д.)

«Что касается так называемого непрерывного стажа, то по сравнению с советским законодательством сегодня он сохранил свое значение только в отдельных случаях — при назначении работникам дополнительных гарантий и компенсаций, которые могут быть установлены ведомственными или локальными нормативными актами работодателя как мера поощрения и стимулирования», — заключила Ногайлиева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева