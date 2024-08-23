Как перерывы в стаже влияют на пенсию

«Что касается так называемого непрерывного стажа, то по сравнению с советским законодательством сегодня он сохранил свое значение только в отдельных случаях — при назначении работникам дополнительных гарантий и компенсаций, которые могут быть установлены ведомственными или локальными нормативными актами работодателя как мера поощрения и стимулирования», — заключила Ногайлиева.