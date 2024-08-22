Западные инвесторы в панике скупают золото

По данным Всемирного совета по золоту, с мая запасы золота в ETF выросли на 90,4 тонны, что эквивалентно 7,3 миллиарда долларов. Чистый приток инвестиций был положительным в течение семи из последних восьми недель.
Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, ставки на золото на чикагском рынке Comex — основном фьючерсном рынке золота, используемом западными инвесторами — достигли нового постковидного максимума. За неделю, завершившуюся 13 августа, они увеличились более чем на 100 тонн.
С конца 2022 года золото демонстрирует стремительный рост. Это связано с тем, что центральные банки развивающихся стран стремятся диверсифицировать свои резервы, уходя от доллара. Также огромный спрос на золото наблюдается со стороны китайских инвесторов.
Однако последний рывок металла с отметки около 2300 долларов за тройскую унцию в июне до новых высот, вероятно, был вызван тем, что покупатели из США и Европы ожидают снижения стоимости заимствований.
В преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джея Пауэлла в пятницу цены на золото поддерживаются ожиданиями, что центральный банк США снизит процентные ставки в сентябре. Рынки прогнозируют, что до конца года ставки опустятся почти на один процентный пункт.
Спрос на золото в Индии также вырос в последние недели благодаря традиционным закупкам в честь праздника Дивали и снижению импортных пошлин, вступившему в силу в прошлом месяце.
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