Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефть. Новая эскалация, снижение запасов США и слабый DXY

Нефть марки Brent находится в зоне покупателей и в ближайшие дни может попытаться нащупать поддержку в районе $74,5−75 за баррель, рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Новостной фон закономерно склоняется к негативизму. Рынок вспоминает все возможные причины снижения — от слабого спроса Китая до рисков мировой рецессии. Однако толчком к снижению котировок все-таки послужили сообщения о возможном прекращении огня в Газе.

Индекс доллара DXY находится в зоне минимумов последних двух лет, что позитивно для цен сырьевых товаров.

Сегодня внимание рынка будет приковано к динамике индексов деловой активности США.

Новостной фон

∙ Наблюдается напряженность на юге Ливана.

∙ Совершена атака на греческий нефтяной танкер в Красном море.

∙ Запасы нефти в США снизились на 4,6 млн баррелей. Запасы достигли семимесячного минимума на фоне роста спроса со стороны НПЗ и экспорта.

∙ Новый НПЗ Данготе принимает на переработку все больше нигерийской нефти. Это означает, что приток нефти из США в страну идет на убыль. Изменения также могут привести к сокращению предложения нигерийской нефти в Европе и Азии.

∙ Нигер возобновляет экспорт нефти через Бенин после приостановки.

∙ Производители нефти и битума на западе Канады ищут альтернативные варианты поставок из-за забастовки канадских железнодорожников.

Фьючерсы на природный газ в США находятся в районе своих среднемесячных значений. Сверху котировки ограничены 100-дневной скользящей средней, которую они пока никак не могут пробить.

∙ Аномальная жара привела к рекорду пиковой нагрузки в электросети Техаса.

ЕС достиг 90%-уровня заполненности газовых хранилищ задолго до старта зимнего сезона. Цель была достигнута благодаря мягкой зиме 2023/24, сдержанному спросу на газ и поставкам из Норвегии.

∙ В Европе спрос на газ падает, зависимость от СПГ растет.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».