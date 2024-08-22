Нефть. Новая эскалация, снижение запасов США и слабый DXY

Новостной фон закономерно склоняется к негативизму. Рынок вспоминает все возможные причины снижения — от слабого спроса Китая до рисков мировой рецессии. Однако толчком к снижению котировок все-таки послужили сообщения о возможном прекращении огня в Газе.
Индекс доллара DXY находится в зоне минимумов последних двух лет, что позитивно для цен сырьевых товаров.
Сегодня внимание рынка будет приковано к динамике индексов деловой активности США.
Новостной фон
∙ Наблюдается напряженность на юге Ливана.
∙ Совершена атака на греческий нефтяной танкер в Красном море.
∙ Запасы нефти в США снизились на 4,6 млн баррелей. Запасы достигли семимесячного минимума на фоне роста спроса со стороны НПЗ и экспорта.
∙ Новый НПЗ Данготе принимает на переработку все больше нигерийской нефти. Это означает, что приток нефти из США в страну идет на убыль. Изменения также могут привести к сокращению предложения нигерийской нефти в Европе и Азии.
∙ Нигер возобновляет экспорт нефти через Бенин после приостановки.
∙ Производители нефти и битума на западе Канады ищут альтернативные варианты поставок из-за забастовки канадских железнодорожников.
Фьючерсы на природный газ в США находятся в районе своих среднемесячных значений. Сверху котировки ограничены 100-дневной скользящей средней, которую они пока никак не могут пробить.
∙ Аномальная жара привела к рекорду пиковой нагрузки в электросети Техаса.
∙ ЕС достиг 90%-уровня заполненности газовых хранилищ задолго до старта зимнего сезона. Цель была достигнута благодаря мягкой зиме 2023/24, сдержанному спросу на газ и поставкам из Норвегии.
∙ В Европе спрос на газ падает, зависимость от СПГ растет.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».