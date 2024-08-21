Западные рынки определяются со среднесрочным трендом, в РФ преобладают продажи

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под основным нисходящим давлением ввиду отсутствия позитивных экономических или геополитических сигналов, которые в последние недели продолжают толкать индексы ниже. Краткосрочно при этом индексы Мосбиржи и РТС все еще не выглядят перепроданными, что открывает перед ними перспективы снижения к следующим целям 2710 пунктов и 950 пунктов соответственно. Спросом в рублевом сегменте при этом в условиях более слабого рубля могут вновь пользоваться акции валютных экспортеров и, в частности, привилегированные бумаги Сургутнефтегаза с «долларовой кубышкой». За рубежом западные рынки определяются со среднесрочным трендом и ждут сигналов со стороны центральных банков.