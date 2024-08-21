Западные рынки определяются со среднесрочным трендом, в РФ преобладают продажи

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В среду участники продолжат оценивать квартальные результаты ретейлеров и, в частности, компании Target, а ближе к завершению сессии будут ждать протоколов заседания ФРС. Одним из значимых событий недели будет также пятничное выступление главы ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,25% и 1,5% соответственно, в очередной раз обновив минимумы года. Рублевый индикатор опустился до самого низкого значения с июня 2023 года, но сумел стабилизироваться выше поддержки 2765 пунктов. Долларовый РТС достиг минимума с июля 2023 года, устояв немногим выше 950 пунктов и испытывая дополнительное давление со стороны рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов снизился чуть более чем на 0,5%, достигнув 12,18 ₽, самого низкого значения с конца июня. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 90,69 ₽ и 100,20 ₽ соответственно (против 89,54 ₽ и 98,93 ₽ днем ранее).
В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под основным нисходящим давлением ввиду отсутствия позитивных экономических или геополитических сигналов, которые в последние недели продолжают толкать индексы ниже. Краткосрочно при этом индексы Мосбиржи и РТС все еще не выглядят перепроданными, что открывает перед ними перспективы снижения к следующим целям 2710 пунктов и 950 пунктов соответственно. Спросом в рублевом сегменте при этом в условиях более слабого рубля могут вновь пользоваться акции валютных экспортеров и, в частности, привилегированные бумаги Сургутнефтегаза с «долларовой кубышкой». За рубежом западные рынки определяются со среднесрочным трендом и ждут сигналов со стороны центральных банков.
События дня:
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- индекс цен производителей России в июле (19.00 мск)
- протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
- квартальные результаты Target
- финансовые результаты Займера, Циана за 2-й кв 2024 г
- совет директоров Инарктики решит по дивидендам за 1-е полугодие 2024 г
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