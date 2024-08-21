Обмен активами: потери и приобретения

Брокер «Инвестиционная палата», утвержденный властями для обмена активами, сообщил о продаже активов иностранным инвесторам на 8,1 млрд рублей из 35,3 млрд рублей, предъявленных россиянами для обмена. Свыше 708 тыс. инвесторов продали свои ценные бумаги. Те активы, которые не удалось продать, возвращены на счета инвесторов и остаются заблокированы.
Ранее российские инвесторы подали на обмен с нерезидентами более 1 млн встречных заявок, в которых оказалось свыше 2,5 тыс. разных иностранных бумаг: единая стартовая ставка каждого лота составляла 353,1 млн рублей. Из заявленных активов было сформировано сто лотов для обмена на российские ценные бумаги.
Деньги от обмена поступят брокерам, доверительным управляющим и управляющим компаниям, а они затем направят средства российским инвесторам. По оценкам российских компаний, участвующих в обмене, выполнены 10−30% заявок отечественных инвесторов. В частности, представитель «Цифра брокер» сообщил, что «были удовлетворены порядка 20% заявок. Средства уже перечислены на счета клиентов».
В УК «Первая» сообщили о подаче заявок на сумму более 3,6 млрд рублей, что составляет более 10% от всех активов, поданных на торги в рамках обмена.
Потери
При этом пострадали инвесторы, не участвующие в обмене. Индекс Мосбиржи до обмен был на уровне 3060 пунктов, а в ходе обмена рухнул до 2800 пунктов.
«К сожалению, факт существенного объёма продаж иностранных активов через Московскую биржу оказал дополнительное давление на котировки ценных бумаг, которые и без того находились длительное время под существенным прессингом из-за чрезмерно жёсткой монетарной политики ЦБ РФ. Так что, как видим, это событие имеет две стороны», — отметил Экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский.
При этом нерезиденты, сбрасывая дешевеющие российские активы при обмене, предлагали обменять на них дорожающие иностранные ценные бумаги.
Та, по оценке эксперта проекта «ПроФиТ» Ассоциации развития финансовой грамотности Игоря Горбунова, участники рынка заметили такую закономерность, что наибольшим спросом со стороны нерезидентов пользовались те иностранные ценные бумаги на счетах россиян, которые в период с 25 марта (начало приема заявок у резидентов) до 2 августа (окончание сбора заявок) выросли в цене. Бумаги, не показавшие позитивной динамики своих котировок, большим спросом для обмена не пользовались. «Так, по моей личной заявке на обмен 25 акций компании Intel, сделка прошла лишь по 1 акции. Бумаги Intel с марта текущего года упали в цене почти вдвое», — рассказал эксперт.
Санкции ухудшили обмен
По оценке Игоря Горбунова, процесс сбора заявок на обмен от российских резидентов начался еще весной и, в целом, весь процесс был довольно сильно растянут по времени. Поскольку за этот период были введены довольно серьезные санкции, включая июньские против расчетной и депозитарной структур Мосбиржи, у участников рынка возникали серьезные опасения в том, что обмен в итоге сможет состояться. Он отметил, что санкции все-таки отразились на результатах обмена, поскольку изначально организатор обмена (брокер «Инвестпалата») давал весьма позитивные комментарии по поводу наблюдаемого спроса на участие в нем со стороны нерезидентов, который еще в апреле превышал потенциальное предложение россиян.
Однако уже 5 июля процесс приема заявок от нерезидентов был продлен на месяц до 2 августа, а затем по итогам расчетов по сделкам 12 августа все увидели удовлетворение заявок лишь на 8,1 млрд рублей из 35,3 млрд рублей, выставленных российскими частными инвесторами. При этом у части инвесторов заявки вообще не были исполнены, у других инвесторов — лишь частично. Это оказалось существенно ниже тех ожиданий, которые были у участников торгов в самом начале процедуры обмена. «Вероятно, часть нерезидентов предпочли не рисковать в свете новых санкций и опубликованного запрета ЕС на участие в выкупе европейским юридическим лицам», — полагает Игорь Горбунов.
Капля в море
Эксперты схожи в мнениях о первом обмене — получена маленькая сумма, но приобретен опыт. По оценке Игоря Горбунова, в обмене замороженными активами есть, как минимум, один позитивный момент — «сам факт того, что обмен состоялся».
Владимир Рожанковский в первую очередь обратил внимание на невысокий объём вырученных средств. В перерасчете на среднего инвестора, у которого были заморожены активы в иностранных депозитариях вследствие санкций, как известно, сумма не превышает 150 тыс. рублей. «Это то, что называется, капля в море», — отметил он. В этом смысле, по мнению Владимира Рожанковского, «можно говорить в первую очередь, лишь о положительном опыте, прецеденте, полигоне — успешность испытаний которого может создать фреймворк для дальнейших подобных инициатив».
Также оценила обмен и экономист, создатель проекта pro.finansy Ольга Гогаладзе: от 1,5 трлн заблокированных активов получилось разморозить 0,54% за 9 месяцев — «капля в море». «Но и позитив тут есть», — отметила она. Во-первых, несмотря на все ограничения, которые были ранее и которые вводились во время процесса обмена, зарубежные инвесторы все равно проявили интерес к обмену и часть активов получилось продать. «Это уже хорошо», — считает экономист. Во-вторых, успех первой попытки обмена может привести к последующим попыткам. «Причем они могут быть видоизменены с учетом имеющегося опыта, что повысит эффективность разблокировки», — прогнозирует Ольга Гогаладзе.
Перспективы
По мнению начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олега Абелева, процесс обмена может быть продлен, потому что только четверть заявок со стороны нерезидентов соответствует тому объему, который был со стороны российских резидентов предъявлен к выкупу. Это примерно 8−9 млрд рублей из 35 млрд рублей.
«Говорить об успешности процесса обмена пока рано, тем более, что он может быть продлен», — прогнозирует он.
Тем не менее, по мнению Олега Абелева, если сделка была зачтена и удовлетворена между резидентом и нерезидентом, то можно считать ее успешной, другого критерия нет.
В целом, как считает Игорь Горубнов, оптимизм организаторов обмена и их настрой на будущие дополнительные раунды продажи иностранных ценных бумаг подтверждает то, что реализованная схема по обмену выглядит рабочей и жизнеспособной, а желание реализовать заблокированные ценные бумаги присутствует как у российских инвесторов, так и у иностранных.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Иван Белов