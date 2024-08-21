Обмен активами: потери и приобретения

Однако уже 5 июля процесс приема заявок от нерезидентов был продлен на месяц до 2 августа, а затем по итогам расчетов по сделкам 12 августа все увидели удовлетворение заявок лишь на 8,1 млрд рублей из 35,3 млрд рублей, выставленных российскими частными инвесторами. При этом у части инвесторов заявки вообще не были исполнены, у других инвесторов — лишь частично. Это оказалось существенно ниже тех ожиданий, которые были у участников торгов в самом начале процедуры обмена. «Вероятно, часть нерезидентов предпочли не рисковать в свете новых санкций и опубликованного запрета ЕС на участие в выкупе европейским юридическим лицам», — полагает Игорь Горбунов.