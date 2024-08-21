Нефть пытается нащупать поддержку

Нефть марки Brent продолжает снижение на фоне вероятной нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Поддержка может находиться в районе $74,5−75 за баррель. Текущие значения в целом находятся в зоне покупателей. Об этом рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».