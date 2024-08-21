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Нефть пытается нащупать поддержку

Нефть марки Brent продолжает снижение на фоне вероятной нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Поддержка может находиться в районе $74,5−75 за баррель. Текущие значения в целом находятся в зоне покупателей. Об этом рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Сегодня рынок будет ждать публикацию протоколов FOMC и данных EIA о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Прогноз Американского института нефти, опубликованный накануне, показал незначительный недельный прирост запасов.

Новостной фон

• Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль принял предложение о прекращении огня в Газе.

• Согласно информации API, за неделю, закончившуюся 16 августа, запасы сырой нефти в США незначительно выросли — на 0,347 млн ​​баррелей. Официальные данные поступят сегодня от EIA.

• Индекс доллара DXY достиг годового минимума. Ослабление доллара благоприятно для цен сырьевых товаров.

• Морской экспорт нефти из России сохраняет тенденцию к снижению.

• Генеральный директор Enbridge Inc. Грег Эбель заявил, что спрос на нефть к 2050 году может превысить 110 млн б/с. Эта цифра контрастирует с прогнозом МЭА в 97 млн б/с.

• Goldman Sachs ожидает падения цены Brent до $68 за баррель к концу 2025 года, если спрос на нефть в Китае останется неизменным.

• Объем бычьих опционов на нефть сокращается на фоне снижения беспокойства по поводу Ближнего Востока.

• По мнению аналитиков, опрошенных Reuters, если мировой спрос на нефть в ближайшие месяцы не ускорится, то рынку будет сложно абсорбировать увеличение поставок, запланированное ОПЕК+.

Фьючерсы на природный газ в США никак не могут преодолеть 100-дневнюю скользящую среднюю — $2,274 за MMBtu.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».