Нефть пытается нащупать поддержку

Сегодня рынок будет ждать публикацию протоколов FOMC и данных EIA о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Прогноз Американского института нефти, опубликованный накануне, показал незначительный недельный прирост запасов.
Новостной фон
• Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль принял предложение о прекращении огня в Газе.
• Согласно информации API, за неделю, закончившуюся 16 августа, запасы сырой нефти в США незначительно выросли — на 0,347 млн баррелей. Официальные данные поступят сегодня от EIA.
• Индекс доллара DXY достиг годового минимума. Ослабление доллара благоприятно для цен сырьевых товаров.
• Морской экспорт нефти из России сохраняет тенденцию к снижению.
• Генеральный директор Enbridge Inc. Грег Эбель заявил, что спрос на нефть к 2050 году может превысить 110 млн б/с. Эта цифра контрастирует с прогнозом МЭА в 97 млн б/с.
• Goldman Sachs ожидает падения цены Brent до $68 за баррель к концу 2025 года, если спрос на нефть в Китае останется неизменным.
• Объем бычьих опционов на нефть сокращается на фоне снижения беспокойства по поводу Ближнего Востока.
• По мнению аналитиков, опрошенных Reuters, если мировой спрос на нефть в ближайшие месяцы не ускорится, то рынку будет сложно абсорбировать увеличение поставок, запланированное ОПЕК+.
Фьючерсы на природный газ в США никак не могут преодолеть 100-дневнюю скользящую среднюю — $2,274 за MMBtu.
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