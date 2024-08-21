Многодетным семьям добавят денег на погашение ипотеки

Недавно программу семейной ипотеки продлили до 2030 года. Такую выплату получили 708 тыс. семей, а 87 тыс. смогли полностью закрыть ипотечный кредит. В прошлом году в порядке «пилота» для жителей Приморья размер выплаты увеличили до 1 млн рублей. А теперь эту меру поддержки распространят на другие регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО). Это Камчатский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область. В этих регионах суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующего детей был в 2023 году ниже среднего по ДФО. На это в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрят 3 млрд рублей, четверть из которых — на 2024 год.