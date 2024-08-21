Многодетным семьям добавят денег на погашение ипотеки

Недавно программу семейной ипотеки продлили до 2030 года. Такую выплату получили 708 тыс. семей, а 87 тыс. смогли полностью закрыть ипотечный кредит. В прошлом году в порядке «пилота» для жителей Приморья размер выплаты увеличили до 1 млн рублей. А теперь эту меру поддержки распространят на другие регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО). Это Камчатский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область. В этих регионах суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующего детей был в 2023 году ниже среднего по ДФО. На это в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрят 3 млрд рублей, четверть из которых — на 2024 год.
«Такое решение поможет регионам в полном объеме предоставлять выплату всем, кто на нее имеет право, что станет самым серьезным подспорьем для родителей, которые хотят создать большую многодетную семью», — подчеркнул Михаил Мишустин. Как заметил премьер, увеличение численности населения ДФО — одна из ключевых задач Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, которую реализует правительство. Для ее решения уже действуют такие программы, как «Дальневосточная и арктическая ипотека» и «Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике».
Еще одно направление, на которое правительство выделило дополнительные средства, — индустрия гостеприимства. В программу по льготному кредитованию инвестиционных проектов в этой сфере добавят 6,5 млрд рублей. «Рассчитываем, что выделение такой субсидии позволит инвесторам ускорить работы и вовремя завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах, открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений», — заявил Мишустин.