Влияние кредитов на единое пособие в России

Правительство внедрило новый критерий для назначения единого пособия: теперь оцениваются только доходы семьи без учета долговых обязательств, напомнил Софиальный фонд России (СФР).
Отмечается, что в рамках нового подхода к назначению единого пособия, власти учитывают только доходы семьи без учета, исключив долговые обязательства. Это означает, что обязательства по кредитам не будут влиять на оценку материального состояния семьи при определении права на получение пособия.
Перед оформлением пособия СФР проводит тщательную оценку нуждаемости семьи. В процессе специалисты учитывают разные виды доходов и имущества, занятость родителей и другие факторы.
«Главное условие для назначения выплаты: доход на человека в семье не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения. При этом родители трудоустроены или имеют объективные причины отсутствия заработка», — отметил в своем телеграм-канале СФР.
Основное условие для назначения выплаты заключается в том, что доход на одного человека в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум. Еге величина варьируется в зависимости от регина, где проживает семья.
Кроме того, родители обязаны быть трудоустроенными или иметь объективные причины для отсутствия заработка.
Трудовой заработок вычисляют до вычета налога. Сумма взятого кредита в данные расчеты не включается.
Назначение единого пособия осуществляется Социальным фондом Российской Федерации (СФР). С 2023 года в России введены единые правила оформления ежемесячных пособий для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин с низкими доходами. Данная мера социальной поддержки может быть получена по единому заявлению.
Семьи с детьми, родившимися до 31 декабря 2022 года включительно и не достигшими возраста трех лет, имеют возможность выбора: они могут оформить новое единое пособие или продолжать получать прежние выплаты до достижения ребёнком трёх лет.
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