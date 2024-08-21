Цены на газ останутся высокими и после 2050 года

Компания Santos продолжает добычу продукции, критически необходимой мировой экономике, заявил генеральный директор Кевин Галлахер в интервью Bloomberg Television. По его словам, спрос на газ, особенно на сжиженный природный газ (СПГ), останется высоким даже после 2050 года.
Несмотря на уверенность в будущем, акции Santos на этой неделе упали на 5,8%, что стало крупнейшим падением за последние шесть месяцев. Это связано с публикацией данных о снижении чистой прибыли за первое полугодие на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, объем добычи компании снизился на 2%.
Оптимистичный прогноз Галлахера помог убедить совет директоров компании поддержать выплату промежуточных дивидендов в размере 13 центов на акцию, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Генеральный директор также сообщил, что компания планирует выйти из капиталоемкой фазы в следующем году, что должно способствовать увеличению свободного денежного потока за счет более высокого уровня производства.
Santos Ltd — одна из ведущих австралийских нефтегазовых компаний, по разведке, добыче и распределениею нефти и газа. Является крупнейшим поставщиком природного газа в Австралии и занимает второе место среди независимых производителей нефти и природного газа в стране. На этой неделе компания сообщила, что ее масштабный проект по сжиженному природному газу Barossa завершен на 80%. Планируется, что добыча начнется уже в следующем году.
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