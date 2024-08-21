Цены на газ останутся высокими и после 2050 года

Несмотря на уверенность в будущем, акции Santos на этой неделе упали на 5,8%, что стало крупнейшим падением за последние шесть месяцев. Это связано с публикацией данных о снижении чистой прибыли за первое полугодие на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, объем добычи компании снизился на 2%.