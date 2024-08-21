Аналитик оценил уровень финансовой грамотности россиян

Россияне стали намного более финансово грамотными: если в 2010-м лишь четверть населения регулярно вела учет своих доходов и расходов, то сегодня это 45% граждан. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова.